William Levy ahora sorprende con un tema para su hija

William Levy quiso celebrar a su hija Kailey de una forma distinta por sus 16 años y terminó mostrando una faceta que pocas veces enseña.

El actor compartió en sus redes la canción “Mi Princesa Valiente”, un tema que compuso para ella y que acompañó con un mensaje profundamente afectivo. La publicación, como era de esperarse, reunió miles de reacciones en cuestión de horas.

El mensaje que publicó junto al tema dejó ver la inspiración y la intención detrás del proyecto: “Nunca dudes de tu valor, porque llevas dentro una grandeza que no tiene límites. Eres, y siempre serás, uno de los regalos más grandes de mi vida. Nunca olvides que eres ‘Mi Princesa Valiente’”, escribió. Kailey respondió con un “I love you papi!”, que terminó de sellar el momento familiar que muchos celebraron desde los comentarios.

Una dedicatoria que expone vínculos y nuevas búsquedas

Además del texto, Levy dejó ver fragmentos de la letra. Versos como “Aunque el mundo te ve estrella en la pantalla, yo te sigo viendo en pijama por la sala. Si la vida se me pone al revés, tu abrazo es el lugar al que siempre pertenezco otra vez” conectaron con la audiencia por la ternura.

También se viralizaron líneas como “Porque eres mi princesa valiente, mi carácter en tu frente, mi locura inteligente, mi razón para cambiar”.

La celebración de los 16 años de Kailey se llevó a cabo el 25 de abril en un encuentro familiar donde estuvieron presentes William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Aunque la pareja se separó en 2024, acudieron juntos para acompañar la tan importante fecha.

No es la primera vez que comparte un tema

El acercamiento de Levy a la música no es algo que llega como algo nuevo. Hace poco, el actor sorprendió al publicar otra pieza que generó muchos comentarios, esta vez vinculada a su novia, Jennifer Camacho.

En Instagram mostró un adelanto de una canción que creó con inteligencia artificial y que muchos interpretaron como una dedicatoria hacia ella.

El fragmento compartido incluía versos como: “Te estoy amando, ya no puedo ocultarlo. Si tú caminas conmigo prometo nunca soltarlo. Que vuelvan mis raíces contigo, que La Habana sea testigo. Si te abrazo es para quedarme. No vine a jugar, vine a amarte”. El tema lleva por título “Creo que te estoy amando” y aparece firmado por él.

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