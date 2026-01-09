Elizabeth Gutiérrez habla del fin de su relación con William Levy

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez habló de su separación del actor William Levy, con quien tuvo una de las relaciones más mediáticas de los últimos años en la industria del entretenimiento.

En una conversación con el periodista venezolano Rodner Figueroa, la famosa dijo que ese momento sirvió como una lección de vida.

“Yo soy de las personas que creo que todo pasa por algo, todo es un aprendizaje, la verdad, todo en tu vida es un aprendizaje”, comentó.

Luego de esto, explicó que decidió regresar a la actuación porque es lo que sabe hacer y además siente que es una forma de crear la vida que quiere. “El trabajo para mí fue mi terapia, enfocarme 100% en mi carrera que tanto amo”, comentó.

Elizabeth Gutiérrez abre su corazón

Elizabeth Gutiérrez afirmó que durante 13 años decidió quedarse en casa para cuidar a sus hijos, pero entendió que llegó el momento de volver a la pantalla chica y por eso reapareció el año pasado en la telenovela Velvet: el nuevo imperio, de la cadena Telemundo

“De ahí fue como que abriéndose paso a nuevas oportunidades”, destacó.

La artista señaló que tiene algunos proyectos en Colombia y por eso se vivirá un tiempo en ese país.

La mexicana considera que fue una bendición haber podido acompañar a sus hijos en su crecimiento y ahora continuar activa dentro de la industria del entretenimiento.

Rodner Figueroa le preguntó cómo fue su regreso al foro y la actriz contestó que tuvo nervios, pero una vez se le pasó, entendió que todo era como antes. “Una vez que ya le agarré la onda fue como que, estoy de regreso, todo normal”, indicó.

Elizabeth Gutiérrez contó que ahora estuvo en un proyecto de novela vertical, interpretando a un personaje bíblico, y fue una manera de probarse como artista, profesional e incluso como ser humano.

