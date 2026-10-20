Apartamentos desde $1,025 en el Bronx: últimos días para solicitar una vivienda

Una lotería de vivienda asequible en el Bronx mantiene abiertas las solicitudes para 11 apartamentos con alquileres desde $1,025 al mes. El edificio está ubicado en 354 East 194th Street, en Fordham Manor, y la convocatoria cierra el viernes 23 de octubre de 2026. Hay estudios y unidades de una, dos y tres habitaciones, con distintos requisitos de ingresos.

Entre las opciones destaca un apartamento de tres habitaciones por $1,368 mensuales, destinado a hogares de tres a siete integrantes. Para esa unidad, el rango de ingresos anunciado va de $58,046 a $84,160 anuales, dependiendo de cuántas personas vivan en ella. La renta más baja, de $1,025, corresponde a un apartamento de una habitación.

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Cuánto cuestan los apartamentos y qué ingresos se necesitan

La convocatoria abarca varios niveles de ingresos. Por eso, el precio más bajo no se aplica a todos los apartamentos ni todos los hogares pueden solicitar cualquiera de las unidades.

La lotería ofrece 11 apartamentos en Fordham Manor, con rentas desde $1,025 mensuales. Las solicitudes cierran el 23 de octubre de 2026. Crédito: Infografía | Impremedia | Impremedia

El edificio cuenta con elevador, lavandería compartida, espacio para guardar bicicletas y entrada accesible. El agua caliente está incluida en la renta, pero los residentes pagan la electricidad, incluida la calefacción y la cocina eléctrica. Ese gasto debe considerarse al evaluar el presupuesto mensual.

Cómo solicitar una vivienda antes del cierre

La solicitud puede presentarse mediante el anuncio de 354 East 194th Street en NYC Housing Connect. Para participar por internet es necesario crear una cuenta o ingresar a una existente, completar el perfil del hogar y enviar la solicitud antes de la fecha límite.

Aplicar a las loterías de vivienda asequible de la ciudad es gratuito. El panel de Housing Connect permite consultar el estado de las solicitudes.

Si la solicitud avanza, se pedirán documentos para comprobar la información declarada, como ingresos, integrantes del hogar, activos e historial de pagos de renta o una revisión de crédito. Cumplir los requisitos y participar no garantiza recibir un apartamento: después del sorteo se realiza una evaluación de elegibilidad. La respuesta puede demorar varios meses.

Quienes tengan un vale o subsidio de alquiler deben indicarlo en su perfil. Los requisitos de ingresos mínimos no se aplican de la misma manera a esos hogares, aunque la renta debe ajustarse a los límites autorizados por su programa de asistencia.

Para quienes necesitan ayuda con el trámite, la ciudad ofrece el programa Ready to Rent, con asesoría financiera gratuita y asistencia a través de organizaciones Housing Ambassadors. Pueden orientar sobre cómo calcular los ingresos del hogar, usar Housing Connect y reunir los comprobantes si la solicitud resulta seleccionada.

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