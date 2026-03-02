Apartamentos económicos en NYC: cómo aplicar y cuánto debes ganar en 2026

Nueva York sigue siendo una de las ciudades más caras para vivir en Estados Unidos. Para muchas familias, el alquiler no es solo un gasto más: es la mayor preocupación del mes. El cheque de renta suele llevarse una parte enorme del ingreso, dejando poco margen para ahorrar o planear a largo plazo.

Pero hay algo que muchas personas no saben: cada año miles de apartamentos con renta reducida se asignan a través del programa oficial de vivienda asequible de la ciudad.

No es un rumor. No es un “contacto”. No es un favor político. Es un sistema real, regulado y transparente que funciona mediante loterías públicas.

Aquí te explicamos cómo funciona, quién puede aplicar y qué debes tener claro si estás buscando un lugar estable para vivir.

Qué es el programa de vivienda asequible en NYC

La vivienda asequible en Nueva York se asigna mediante un sistema de lotería administrado por agencias municipales, entre ellas la New York City Housing Development Corporation.

Cuando un desarrollador recibe beneficios fiscales para construir, debe reservar una parte de los apartamentos para alquileres con renta regulada. Esos son los que entran en la lotería.

Es importante no confundirlo con NYCHA (vivienda pública). La lotería de “affordable housing” corresponde a edificios nuevos o renovados del mercado privado que incluyen unidades a precio reducido.

Cada año se abren nuevas convocatorias de apartamentos económicos en distintos barrios de Nueva York. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Muchos de estos edificios son modernos, con amenidades, ascensor, gimnasio o lavandería. No se trata de viviendas deterioradas: son parte del desarrollo inmobiliario actual de la ciudad.

Qué significa AMI y por qué es clave

AMI significa Area Median Income (Ingreso Medio del Área). Es el número que define quién puede aplicar. Y cada edificio publica sus unidades según porcentajes del AMI:

60% AMI.

80% AMI.

130% AMI.

Lo que esto significa en términos simples es que el sistema está diseñado para distintos niveles de ingreso. No es solo para personas de muy bajos recursos.

Muchos trabajadores, parejas jóvenes o familias con empleo estable califican y no lo saben.

Ejemplos reales de quién puede aplicar al “housing lottery NYC”

Los rangos cambian cada año, pero para tener una idea:

Una persona sola que gana alrededor de $45,000 al año podría calificar para ciertos estudios.

Una pareja con ingresos combinados cercanos a $70,000 puede acceder a 1 habitación en algunos edificios.

Una familia de cuatro con ingresos cercanos a $90,000 o más puede aplicar a unidades más grandes bajo categorías superiores de AMI.

Cada convocatoria especifica ingreso mínimo y máximo. Si estás dentro del rango, puedes aplicar.

Cuánto se paga realmente: cuán asequible es la renta barata en NY

Las rentas varían según borough, tamaño y categoría AMI, pero suelen estar muy por debajo del mercado.

Rangos aproximados:

Estudios desde $900 a $1,400 (más buscados para quienes tienen interés en “ low income apartments NYC “).

“). 1 habitación desde $1,200 a $1,800

2 habitaciones desde $1,600 a $2,500

En una ciudad donde muchos estudios superan fácilmente los $2,500, la diferencia puede ser enorme. Para algunas familias, significa poder ahorrar por primera vez. Para otras, significa estabilidad.

Conseguir vivienda en Estados Unidos a precios asequibles es un reto para millones de familias.

Crédito: Rich Pedroncelli | AP

Cómo aplicar paso a paso

El proceso es digital y gratuito. Los pasos a seguir son:

Crear una cuenta en el portal oficial de housing de NYC .

. Completar el perfil con información de ingresos y miembros del hogar.

Buscar edificios activos.

Aplicar antes de la fecha límite.

Si eres seleccionado preliminarmente, enviar documentación adicional.

No importa quién aplicó primero. Es una lotería. Y sí, puede tomar tiempo. Pero muchas personas que hoy viven en estos edificios empezaron exactamente así: llenando un formulario.

Documentos que debes tener listos

Si resultas seleccionado, te pedirán:

Declaraciones de impuestos.

Recibos de pago.

Estados de cuenta bancarios.

Identificación.

Verificación de empleo.

Tener todo organizado evita que pierdas la oportunidad por un detalle.

Errores que hacen que rechacen tu solicitud

Este punto es clave. Muchas aplicaciones se descartan por errores evitables:

Declarar ingresos incorrectamente.

No incluir a todos los miembros del hogar.

No responder correos dentro del plazo.

No revisar tu historial de crédito.

No subir documentos completos.

A veces no es falta de calificación. Es falta de precisión.

Cuánto tarda el proceso

Desde que aplicas hasta que recibes respuesta pueden pasar varios meses. Hay miles de solicitudes por cada edificio y es normal sentir incertidumbre durante la espera. Pero, si aplicas correctamente, estás en el sistema.

La lotería de viviendas es una oportunidad de encontrar alquiler asequible en NYC. Crédito: Shutterstock

Cómo enterarte cuando abren nuevos edificios

Cada semana se publican nuevas convocatorias con fechas límite específicas. En El Diario estaremos actualizando regularmente los edificios disponibles, los ingresos requeridos y las fechas de cierre para que no pierdas oportunidades.

Porque encontrar un hogar en Nueva York no debería depender solo de suerte o contactos. Y, en una ciudad donde la renta define la vida de millones de personas, conocer cómo funciona la vivienda asequible puede cambiar una historia familiar completa.

Avanza. Anímate… Lo más importante: aplicar es gratis. No necesitas intermediarios. Es un sistema oficial y transparente. Si estás buscando estabilidad, este puede ser el primer paso.

