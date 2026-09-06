Lotería de vivienda en NY ofrece apartamentos de hasta 3 habitaciones: cómo aplicar

Encontrar un apartamento a precio regulado en Nueva York sigue siendo una de las mayores preocupaciones para miles de familias. Una nueva oportunidad acaba de abrir en el Bronx, donde NYC Housing Connect lanzó una lotería para 15 viviendas con rentas desde $2,040 al mes.

Los apartamentos están en 1718 Crotona Park East, un edificio nuevo ubicado frente a Crotona Park. La oferta incluye estudios y unidades de una, dos y hasta tres habitaciones, destinadas a hogares de entre una y siete personas.

La fecha es clave para quienes quieran participar: las solicitudes deben presentarse antes del 22 de septiembre de 2026.

Cuánto cuestan los apartamentos de la lotería del Bronx

Las 15 viviendas corresponden al 80% del ingreso medio del área (AMI) y tienen los siguientes alquileres:

10 estudios: $2,040 al mes.

1 apartamento de una habitación: $2,173.

2 apartamentos de dos habitaciones: $2,583.

2 apartamentos de tres habitaciones: $2,962.

Para participar, los ingresos anuales del hogar deben ubicarse aproximadamente entre $75,703 y $168,320, aunque el límite exacto cambia según el tamaño del apartamento y la cantidad de integrantes de la familia. También existe un límite de activos de $135,680.

Por ejemplo, los estudios están dirigidos a hogares de una o dos personas que ganen entre $75,703 y $108,560 al año. Para las unidades de tres habitaciones pueden aplicar hogares de tres a siete integrantes con ingresos de entre $112,698 y $168,320.

Puedes ver: Nueva lotería de viviendas en el Bronx: así puedes aplicar a apartamentos asequibles

Cómo aplicar a la lotería de vivienda

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través del portal oficial NYC Housing Connect. Allí deben crear o actualizar su perfil, buscar el desarrollo 1718 Crotona Park East Apartments y comprobar que cumplen con los requisitos de ingresos y tamaño del hogar.

También existe la posibilidad de solicitar una aplicación en papel siguiendo las instrucciones incluidas en el anuncio de la propiedad. La ciudad advierte que no se debe pagar ninguna tarifa para participar en una lotería de vivienda de HPD.

Presentar una solicitud no garantiza recibir un apartamento. Una vez cerrada la convocatoria, las solicitudes son seleccionadas mediante el proceso de lotería y los candidatos elegidos deben demostrar que cumplen con los requisitos.

Qué tiene el edificio de Crotona Park East

El desarrollo cuenta con 73 apartamentos en total, de los cuales 15 forman parte de esta lotería. Entre sus servicios figuran elevador, lavandería compartida, espacio para guardar bicicletas, salón recreativo y políticas que permiten mascotas.

Además, está muy cerca de la estación 174th Street, servida por las líneas 2 y 5 del subway.

Quienes quieran intentar acceder a una de estas viviendas tienen hasta el 22 de septiembre para completar el trámite en el sitio oficial de Housing Connect.

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