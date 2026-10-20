Cancelan subsidios de Obamacare a personas con Medicaid: ¿qué pasa con su seguro?

El Gobierno de Estados Unidos está retirando ayudas para pagar planes de Obamacare a personas que ya tienen cobertura de Medicaid o Medicare. Según las autoridades, esta medida no les quita esos seguros: elimina el subsidio del plan duplicado y permite conservar la cobertura del otro programa.

Qué se cancela y qué se mantiene

Obamacare es el nombre habitual de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

A través de su mercado de seguros, las personas elegibles pueden recibir subsidios, es decir, ayuda del Gobierno para pagar la mensualidad de un plan privado.

El Gobierno está retirando subsidios de Obamacare a personas que también tienen Medicaid, Medicare o el Programa de Seguro Médico para Niños, conocido como CHIP.

La medida también incluye subsidios registrados a nombre de personas fallecidas.

Medicaid ofrece cobertura a determinados grupos con ingresos limitados.

Medicare atiende principalmente a personas de 65 años o más y a algunas personas menores con discapacidades o enfermedades específicas.

Las autoridades afirmaron que quienes tenían Medicaid o Medicare conservaron la cobertura en uno de esos programas.

Cuántas personas fueron identificadas

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, conocidos como CMS, identificaron aproximadamente 189,000 registros con cobertura subsidiada duplicada o correspondientes a personas fallecidas.

Peter Nelson, funcionario de CMS, detalló que se cancelaron subsidios duplicados de unas 120,000 personas con Medicaid y 58,000 con Medicare.

Además, hasta julio se habían identificado aproximadamente 11,000 afiliados fallecidos, con otros 3,500 previstos para finales de octubre.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., explicó: “Cuando el Gobierno federal paga un subsidio para un plan de healthcare.gov, tenemos la obligación de comprobar si ese pago corresponde”.

“Ciertamente no podemos seguir pagando por personas que han fallecido”, añadió, según Reuters.

Hay 30 días para aclarar un posible error

Las personas cuyos registros muestran cobertura duplicada reciben una notificación y tienen 30 días para disputar esa información antes de que se suspenda el subsidio.

Esto permite aclarar, por ejemplo, si el registro de cobertura no refleja su situación actual.

En los casos de personas identificadas como fallecidas, la notificación se dirige al afiliado o a quien representa su patrimonio.

CMS señala que, incluso después de esos 30 días, es posible apelar la decisión o demostrar que la cobertura de Medicaid o CHIP está por terminar para recuperar los subsidios correspondientes.

Nelson indicó que, durante la primera ronda de revisiones de Medicaid este verano, la mitad de los casos quedó aclarada antes del vencimiento del plazo.

Cuánto ahorro calcula el Gobierno

Kennedy estimó que la medida evitará $738 millones en pagos indebidos durante 2026, equivalentes a más de $1,500 millones al calcular un año completo.

El Gobierno espera impedir más de 1 millón de meses de cobertura subsidiada incorrectamente hasta diciembre.

El administrador de CMS, Mehmet Oz, aclaró que esta acción es distinta de la anunciada en septiembre por el vicepresidente JD Vance sobre más de 760,000 inscripciones presuntamente fraudulentas, con un ahorro estimado de $2,200 millones.

Por separado, el director de Medicaid, Dan Brillman, informó de posibles inscripciones en Medicaid o CHIP en más de un estado para 1.2 millones de personas al mes.

Los estados deberán verificar las direcciones de los afiliados desde enero de 2027.

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