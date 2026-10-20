Candidato republicano al Senado se distancia de Trump pese a contar con su apoyo: “Ni siquiera lo conozco”

El candidato republicano al Senado por New Hampshire, John Sununu, intenta tomar distancia del presidente Donald Trump mientras enfrenta una de las contiendas más difíciles para los republicanos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

En un nuevo anuncio de campaña, Sununu respondió a las acusaciones de su rival demócrata, el representante Chris Pappas, quien lo ha presentado como un aliado cercano de Trump.

“Según cuenta Chris Pappas, soy el hijo perdido del presidente Trump. Ni siquiera lo conozco personalmente”, afirma Sununu en el anuncio.

El republicano también buscó diferenciarse de algunas de las decisiones del mandatario y aseguró que no respaldará automáticamente las políticas de la Casa Blanca si considera que perjudican a su estado.

“Cuando las políticas del presidente sean perjudiciales para New Hampshire, me opondré a ellas”, dijo Sununu. Como ejemplos, mencionó su oposición a la guerra en Irán y a la guerra comercial con Canadá, hechos que presentó como muestra de su independencia política.

La estrategia supone un esfuerzo por reducir el peso del respaldo de Trump en una elección en la que el desempeño del presidente representa un desafío para los republicanos.

Trump apoyó a Sununu durante las primarias, pese al historial de críticas que el candidato ha expresado contra el mandatario.

El Washington Times señaló que la campaña de Sununu parece estar condicionada por los bajos niveles de aprobación de Trump en New Hampshire.

Una encuesta de la Universidad de New Hampshire realizada a finales de septiembre mostró que 67% de los consultados desaprobaba la gestión presidencial, frente a 32% que la aprobaba.

Pappas reaccionó al mensaje de su rival a través de las redes sociales.

“Yo tampoco lo conozco. Pero sé que New Hampshire está pagando las consecuencias de su incompetencia y corrupción”, escribió. El demócrata añadió que los votantes pueden encontrar “a alguien mucho mejor que un exsenador fracasado que finge preocupación a dos semanas de las elecciones”.

Sununu, por su parte, atacó a Pappas al acusarlo de haber votado con Nancy Pelosi, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, “el 99% de las veces”.

Los republicanos intentan arrebatar a los demócratas uno de los escaños que necesitan conservar o conquistar para evitar que la oposición alcance una mayoría en la cámara.

New Hampshire constituye además una particularidad electoral porque, aunque sus cuatro representantes federales son demócratas, el gobierno estatal está bajo control republicano, con el partido dominando los tres poderes del estado.

Sununu ya ocupó un escaño en el Senado entre 2003 y 2009, después de haber cumplido tres mandatos en la Cámara de Representantes. Regresó a la contienda electoral este año después de que su hermano, el exgobernador Chris Sununu, decidiera no postularse.

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