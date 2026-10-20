Guty Carrera se consagra como el primer hombre ganador de “Top Chef VIP 5”

En una intensa final donde realmente no había favorito claro, Guty Carrera sacó a relucir toda su experiencia para terminar consagrándose como el ganador de la quinta temporada de “Top Chef VIP“.

A pesar de que ya tenía un poco más de tiempo estudiando sobre la cocina, tras su llegada, se demostró que había igualdad de condiciones porque todos los cocineros aprendieron mucho en poco tiempo. Sin embargo, la diferencia estuvo en ese toque de alta cocina superior que le dio el ecuatoriano, en comparación con los otros tres finalistas: Ninel Conde, Kelly Ríos y Lupillo Rivera.

Guty Carrera marcó la diferencia con técnica y clase

Con el apoyo de sus familiares y el resto de los chefs que fueron parte de esta quinta temporada, tanto Kelly como Ninel y Lupillo realizaron un platillo relacionado con sus raíces.

No obstante, Guty fue el único que salió un poco más de su zona de confort y sorprendió a los jueces con un plato que denominó “Entre fuegos” por el vapor que salía desde su emplatado, el cual representó como un volcán y antes de abrirlo ya emitía ese olor a gloria que buscaban los expertos.

Fue un concepto peruano, en el que representó el volcán del Misti. Esa gran elaboración con la mezcla de sabores explosivos llevó a los chefs a determinar que Guty fuera el ganador de los $200.000 en esta quinta e intensa temporada de “Top Chef VIP“.

Guty se une a esta lista de ganadores de “Top Chef VIP”

Lambda García

Alana Literas

Patricia Navidad

Cristina Porta

Guty Carrera.

Con estos nombres de los ganadores en las cinco ediciones del reality culinario, Carrera hace historia, tras convertirse en el primer hombre en alzarse como el número uno en una temporada de “Top Chef VIP”.

Toda su familia fue a celebrar con él en medio del escenario cuando lo anunciaron como ganador, al igual que el resto de sus excompañeros, quienes lo alzaron para rendirle homenaje a su grandioso triunfo.

En la celebración tampoco pudo faltar “Luchito”, el amuleto de la suerte que acompañó a Guty a lo largo del reality y, evidentemente, sí le dio la suerte que buscaba.

Sigue leyendo: