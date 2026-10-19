Hunter Schafer, actriz transgénero de “Euphoria”, se sometió a una cirugía de reafirmación genital: “Fue increíble y me encanta”

Hunter Schafer, actriz estadounidense conocida por interpretar a Jules Vaughn en la serie “Euphoria”, contó que se sometió a una cirugía genital de afirmación de género en diciembre de 2025 y aseguró sentirse satisfecha con el resultado.

“Acabo de someterme a una cirugía genital en diciembre, fue increíble y me encanta muchísimo”, declaró a ELLE durante una entrevista publicada el 19 de octubre de 2026. La conversación abordó su trayectoria profesional, su identidad y las reflexiones que la llevaron a tomar esta decisión.

La actriz transgénero explicó que durante mucho tiempo exploró una concepción expansiva de su identidad de género.

“Durante mucho tiempo abracé esa parte expansiva de mí misma y realmente quería intentar que mi cuerpo anterior funcionara, porque pensaba que había algo muy interesante y desafiante en ello”, explicó.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Schafer comenzó a percibir una distancia entre sus ideas sobre la diversidad de género y la manera en que esas reflexiones se traducían en su vida cotidiana. Esa experiencia la llevó a reconsiderar sus necesidades y a decidir que la transición médica era el camino adecuado para ella..

Schafer también compartió algunos detalles de la recuperación posterior a la intervención, que transcurrió a comienzos de 2026. Para facilitar el reposo, alquiló un apartamento amplio donde pudo permanecer acostada y recibir visitas de familiares y amigos.

La actriz explicó que debía restringir considerablemente sus movimientos durante ese periodo, siguiendo las indicaciones relacionadas con su recuperación.

“Creo que mi límite era de 150 pasos al día, lo cual no es nada”, relató.

El apoyo de las personas cercanas fue parte importante de esa etapa, mientras se adaptaba temporalmente a una rutina marcada por el descanso.

La decisión de hablar públicamente sobre el procedimiento también se relaciona con las reflexiones que compartió durante la entrevista acerca de la identidad, la libertad personal y la diferencia entre las ideas que una persona desarrolla sobre sí misma y la experiencia concreta de vivir en sociedad.

Su activismo por los derechos de las personas trans

Además de su trabajo como actriz y modelo, Schafer ha mantenido una postura pública en defensa de los derechos de las personas transgénero. Antes de alcanzar la fama internacional con “Euphoria”, participó en acciones contra la legislación conocida como la ley de baños de Carolina del Norte, que generó controversia por las restricciones relacionadas con el acceso a determinados espacios públicos según el sexo establecido legalmente.

En 2016, cuando tenía 17 años, participó en una protesta contra esa normativa durante una sesión especial de la Asamblea General estatal. En aquella ocasión, defendió la existencia y los derechos de los jóvenes transgénero.

Más recientemente, la intérprete cuestionó una decisión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump que afectó el marcador de género de su pasaporte. Schafer contó que el documento pasó a incluir la letra correspondiente al sexo masculino, en lugar del marcador femenino que había tenido durante años.

En un video publicado en redes sociales, advirtió que el cambio podía complicar algunos aspectos de sus viajes y obligarla a explicar con mayor frecuencia su condición de mujer transgénero ante agentes fronterizos.

Sigue leyendo:

·Sam Levinson, creador de “Euphoria”, habla sobre la muerte de Angus Cloud y Eric Dane

·Rosalía habla por primera vez de su breve romance con Hunter Schafer

·Hunter Schafer, actriz de ‘Euphoria’, confirma que tuvo una relación sentimental con Rosalía