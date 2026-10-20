LeBron James arruinó la fiesta a New York Knicks en su estreno como campeones ante Sixers

LeBron James estrenó su etapa con los Philadelphia 76ers con una victoria por 106-100 en el campo de los New York Knicks, que vieron amargada la celebración de su título de la NBA en una noche en la que subieron el estandarte de campeones al techo del Madison Square Garden.

Tyrese Maxey lideró a Philadelphia con 28 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, mientras que Jaylen Brown aportó 19 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. LeBron terminó con 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias en su primer partido oficial con los Sixers.

A sus 41 años, James comenzó su vigésima cuarta temporada en la NBA con un parche conmemorativo en la camiseta. El máximo anotador histórico de la liga abrió de la mejor forma un nuevo capítulo de su carrera, ahora con el objetivo de conquistar su quinto anillo en Philadelphia.

LeBron se incorporó en julio a los 76ers después de ocho temporadas con Los Angeles Lakers. Firmó por dos años y ocho millones de dólares y se unió a Maxey, Joel Embiid y Brown, incorporado desde los Boston Celtics, para formar un nuevo superequipo con el anillo como único objetivo.

Knicks elevaron el banderín de campeones

Por primera vez en 53 años, los New York Knicks elevaron el banderín de campeones de la NBA a lo más alto del Madison Square Garden, en una emotiva ceremonia.

Los Knicks disfrutaron ante sus fans de una celebración que llevaban esperando desde el anterior título en 1973.

Jalen Brunson, estrella y capitán del equipo, dirigió unas palabras de agradecimiento a los 19 mil fanáticos, entre ellos algunas de las celebridades que los acompañan incondicionalmente, como los cineastas Spike Lee y Ben Stiller.

“No lo habríamos logrado sin ustedes”, dijo el base, que acababa de recibir su anillo de campeón de manos de Walt Frazier, líder del plantel ganador en 1973.

“Es realmente un sueño hecho realidad (…) Nos encantaría repetir la alegría que vivió la ciudad este verano”, aseguró Brunson.

“Ahora todos estamos emocionados por empezar esta temporada, estamos listos (…) Levantemos esta bandera”, demandó el capitán.

Cánticos de “Let’s go Knicks” (¡Vamos, Knicks!) resonaron en el mítico Madison mientras se elevaba hasta el techo el tercer banderín de campeón de la historia de la franquicia.

LeBron feliz de jugar en el Madison Square Garden

Tras el duelo LeBron James aseguró que es una “bendición jugar en el Madison Square Garden”, donde estrenó su etapa con los Sixers.

“Sigo cogiendo ritmo, llevo un par de semanas con el nuevo equipo, pero me gusta cómo hemos jugado. Jugamos bien en defensa, no tiramos bien, pero tenemos buenos tiradores, así que está bien”, afirmó James en declaraciones a NBC a pie de pista tras el encuentro.

Y añadió: “Se trata de ganar, intento hacer jugadas para ganar. Es una bendición seguir jugando a este nivel y en este pabellón, así que fue divertido”.

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