Los Rays eliminan a los Guardians y jugarán la Serie Mundial ante los Brewers

Los Tampa Bay Rays se proclamaron campeones de la Liga Americana tras derrotar 7-3 a los Cleveland Guardians en el Juego 6 de la SCLA disputado en el Tropicana Field, amarrando el boleto a la Serie Mundial por tercera ocasión en la historia de la franquicia.

En el Clásico de Otoño se medirán a los Milwaukee Brewers, campeones de la Liga Nacional tras barrer sorpresivamente en cuatro encuentros a los bicampeones Los Angeles Dodgers.

Este enfrentamiento configura un hecho inédito en las Grandes Ligas: apenas por segunda vez en los últimos 100 años, dos franquicias que jamás han ganado una Serie Mundial se disputarán el comisionado. El único precedente registrado bajo este contexto se remonta a 1980, cuando los Philadelphia Phillies vencieron en seis compromisos a los Kansas City Royals.

Los Brewers regresan a la cita máxima tras 44 años de espera (desde su caída en 1982 ante los St. Louis Cardinals), mientras que los Rays buscarán romper su racha adversa tras tropezar en sus dos apariciones previas (2008 ante Phillies y 2020 ante Dodgers).

La Serie Mundial 2026 arrancará este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, donde los Brewers contarán con la ventaja de localía antes de trasladar la serie al Tropicana Field para los Juegos 3, 4 y un eventual Juego 5.

Los Rays avanzaron con autoridad

Los de Tampa se coronaron campeones de la Liga Americana por tercera vez en sus 29 años de historia tras derrotar a los de Cleveland apoyados en una sólida labor del abridor dominicano Freddy Peralta y en batazos de vuelta completa de Junior Caminero y Yandy Díaz.

Peralta (2-0 en la serie) dictó cátedra en la lomita del Tropicana Field al permitir solo una carrera y cinco imparables a lo largo de 5 1/3 entradas. La ofensiva respaldó su actuación temprano con un doblete remolcador de dos carreras de Richie Palacios en el segundo episodio, seguido por cuadrangulares de dos carreras del quisqueyano Junior Caminero y del cubano Yandy Díaz para tomar distancia definitiva.

Cleveland intentó meterse en el encuentro en el octavo acto al llenar las bases y anotar dos carreras, pero Kevin Kelly dominó al venezolano Brayan Rocchio para sofocar la rebelión antes de que Bryan Baker bajara el telón en la novena.

La caída de los Guardians alarga a 78 años la sequía sin títulos de la organización, mientras que Tampa Bay buscará conseguir la primera corona de su historia.

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