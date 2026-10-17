Messi anotó un doblete en 4 minutos para guiar triunfo del Inter Miami ante Atlanta United

El atacante argentino, Lionel Messi volvió a dar una exhibición con Inter Miami y marcó dos golazos en apenas cuatro minutos para guiar el triunfo 3-1 del Inter Miami ante Atlanta United.

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A sus 39 años, el capitán argentino demostró toda su calidad para encaminar otro triunfo de las Garzas y sostener al equipo en el segundo puesto de la Conferencia Este.

Caba recordar que el 15 de julio, en el Mercedes-Benz Arena de Atlanta, Lionel Messi lideró un memorable triunfo que quedará en la historia de la Selección Argentina: contra Inglaterra y para pasar a la final del Mundial.

El 10 dio dos asistencias, para los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y la Albiceleste se metió en su segunda definición mundialista consecutiva.

Una ráfaga goleadora de Messi

En la última jugada del primer tiempo, Inter Miami se adelantó en el marcador con un cabezazo de Gonzalo Berterame tras un centro preciso de Luis Suárez, en una jugada que tuvo la intervención de Messi.

?? ¡GOOOOL de @InterMiamiCF!



Leo Messi conecta de cabeza con Luis Suárez, quien saca un pase genial para dejar a Germán Berterame de cara al gol.



¡Gran jugada colectiva para abrir el marcador! pic.twitter.com/waCBO57gGR — MLS Español (@MLSes) October 18, 2026

A los 56 minutos, el ex Barcelona recibió bien tirado sobre la derecha, en mitad de cancha, y arrancó. Con campo abierto, tocó con Germán Berterame -en el medio la dejó pasar Luis Suárez, quien le devolvió la pared.

Parecía que los nacidos en Argentina se molestaban, pero el 9 volvió a dejarle la pelota, como haciendo una doble pared, y Messi entró al área para sacarse de encima a un rival, patear sobre la aparición de otro y definir entre las piernas del arquero Lucas Hoyos.

¡GOOLAZO de Leo Messi!



Arranca desde la mitad de la cancha, combina con Berterame y saca a relucir toda su genialidad para marcar a favor de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/7CEzGPsaFx — MLS Español (@MLSes) October 18, 2026

Ni habían pasado cuatro minutos desde esa obra de arte y el astro argentino volvió a dejar pintada a la defensa de Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, quien lo entrenara en Barcelona, Argentina e Inter Miami.

Suárez lo habilitó desde su propio campo y, mano a mano con Junior Alonso, lo volvió loco y definió ante la salida de Hoyos. Goles 935 y 936 para quien está nominado para el Balón de Oro, premio que ya ganó ocho veces, y lidera la MLS en todas las estadísticas individuales.

? ¡Doblete de Leo Messi!



El argentino encara, amaga y remata con una definición de genio para marcar su segundo gol del partido a favor de @InterMiamiCF.



¡Imparable! pic.twitter.com/66vmEaRWac — MLS Español (@MLSes) October 18, 2026

Establece un récord en la MLS

Lionel Messi estableció un récord histórico en la MLS al convertirse en el primer futbolista en registrar al menos 15 asistencias durante tres temporadas consecutivas.

Desde su llegada al futbol estadounidense, el astro argentino ha demostrado una regularidad extraordinaria con Inter Miami, consolidándose como una pieza fundamental del proyecto.

La próxima presentación del Inter Miami también será en condición de visitante: chocará contra New York RB el sábado 24 de octubre a partir de las 18:30. Luego de esto, cerrará la primera fase de la MLS contra Cincinnati, New England Revolution y Charlotte FC.

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