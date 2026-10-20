NYC amplía su programa de prevención de violencia a tres vecindarios

La ciudad de Nueva York ampliará su estrategia de prevención de la violencia armada a 3 vecindarios: Bushwick, Harlem y Washington Heights/Inwood. La iniciativa, anunciada por el alcalde Zohran Mamdani, busca fortalecer la mediación de conflictos, evitar represalias y ofrecer nuevas oportunidades a los residentes con mayor riesgo de verse involucrados en episodios violentos.

La expansión del Sistema de Gestión de Crisis (CMS) incorporará recursos para organizaciones comunitarias que trabajan directamente con jóvenes, familias y personas vulnerables. Cada área de servicio completa recibirá $1.6 millones de dólares en financiamiento municipal, con el objetivo de reforzar los equipos de intervención y ampliar el acceso a programas de empleo, educación, salud mental y mentoría.

El anuncio fue realizado por Mamdani, la subalcaldesa de Seguridad Comunitaria, Renita Francois, y la Oficina de Seguridad Comunitaria. La administración presentó la medida como parte de un enfoque de seguridad pública que prioriza la prevención y la colaboración con las organizaciones que conocen de primera mano las necesidades de sus vecindarios.

¿Cómo funcionará la expansión del programa en NYC?

El CMS es una red de organizaciones comunitarias creada para prevenir y reducir la violencia armada en las zonas más afectadas de la ciudad. Desarrollado a partir de inversiones municipales de hace más de una década, combina la intervención inmediata ante disputas con el acompañamiento a largo plazo de quienes necesitan apoyo para construir alternativas a la violencia.

Una pieza central de este modelo son los llamados mensajeros creíbles: trabajadores capacitados, con vínculos sólidos en sus comunidades, que pueden acercarse a personas en situaciones de riesgo y mediar en conflictos antes de que escalen.

Su labor no se limita a intervenir cuando surge una disputa. Los equipos también acompañan a los residentes después de incidentes violentos, ayudan a prevenir posibles represalias y conectan a los participantes con servicios que pueden contribuir a estabilizar sus vidas.

Entre los recursos disponibles figuran capacitación laboral, oportunidades de empleo, programas educativos, atención de salud mental, asistencia legal y mentoría. La combinación de intervención directa y apoyo social busca abordar tanto los conflictos inmediatos como algunas de las circunstancias que pueden aumentar la exposición a la violencia.

“Todo neoyorquino merece estar seguro en su vecindario”, afirmó Francois, quien destacó la importancia de construir esa seguridad junto con las comunidades, en lugar de imponer soluciones desde fuera.

Por su parte, Mamdani sostuvo que invertir en organizaciones locales de confianza permite fortalecer la prevención, apoyar a los jóvenes y ofrecer recursos para resolver conflictos antes de que se conviertan en hechos violentos.

Actualmente, el CMS opera en 46 áreas de servicio vecinales. La incorporación de los 3 nuevos sectores ampliará la cobertura de una red que combina trabajo callejero, mediación y acceso a servicios sociales.

¿Qué organizaciones trabajarán en Bushwick, Harlem y Washington Heights/Inwood?

La expansión contempla acciones específicas para cada vecindario, con organizaciones que ya tienen presencia comunitaria o que asumirán nuevas funciones dentro del sistema.

* Bushwick: La ciudad ampliará The Wick Against Violence, un programa operado por Southside United. La inversión permitirá reforzar el trabajo de alcance vecinal y brindar apoyo a residentes en riesgo de violencia armada.

La organización ya desarrolla actividades en el Hospital Woodhull y mantiene programas en Bushwick Houses. Con los nuevos recursos, podrá profundizar su presencia en la comunidad y ofrecer acompañamiento más sostenido a quienes enfrentan situaciones de riesgo.

* Harlem: La inversión fortalecerá las labores de mediación de conflictos y alcance comunitario de Living Redemption. Además, permitirá conectar a más jóvenes y familias con mentores de confianza, oportunidades laborales, educación y otros servicios de apoyo.

El objetivo es ampliar las posibilidades de intervención antes de que las disputas escalen y facilitar que los residentes encuentren recursos adecuados a sus necesidades.

* Washington Heights/Inwood: En esta zona, la ciudad establecerá un nuevo equipo de alcance callejero del CMS mediante Grow Up Grow Out Jr., operado por United Way. La iniciativa llevará los servicios del sistema a un área que hasta ahora no estaba cubierta por esta red.

Los trabajadores capacitados realizarán labores de acercamiento comunitario, mediación de conflictos y acompañamiento a personas que corran el riesgo de involucrarse en hechos violentos.

La incorporación de Washington Heights/Inwood representa un cambio importante en la cobertura territorial del programa, mientras que las inversiones en Bushwick y Harlem reforzarán estructuras que ya trabajan con sus residentes.

La comisionada de la Oficina de Seguridad Comunitaria, la doctora Ayesha Delany-Brumsey, señaló que la prevención requiere inversiones sostenidas en las personas y organizaciones mejor preparadas para evitar daños y apoyar la recuperación de las comunidades. También destacó la importancia de ampliar tanto el trabajo de los mensajeros creíbles como el acceso a servicios de atención clínica.

Con esta expansión, NYC apuesta por fortalecer una estrategia que busca actuar antes de que la violencia se produzca y mantener el apoyo después de una crisis. Su alcance dependerá de la capacidad de las organizaciones para sostener la confianza vecinal, intervenir oportunamente y convertir los recursos disponibles en alternativas concretas para los residentes.

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