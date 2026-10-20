Selena Gomez dejó de vapear, pero asegura que su voz quedó dañada

Selena Gomez aseguró que dejó de vapear, pero el consumo de nicotina le habría dejado una secuela que ya no puede revertir. La cantante y actriz estadounidense, de 34 años, reveló durante una transmisión en vivo en Instagram que el hábito modificó su voz de manera permanente y aprovechó el encuentro con sus seguidores para advertir sobre sus consecuencias.

La artista celebró haber conseguido abandonar los cigarrillos electrónicos, aunque reconoció que mantenerse alejada de ellos representa un desafío. “Me entusiasma mucho porque dejé de vapear y sólo espero poder mantenerlo. Es muy difícil”, confesó.

Sin embargo, su alivio por haber dejado el consumo está acompañado por la preocupación ante los efectos que, según explicó, ya experimenta en sus cuerdas vocales. “Simplemente no vale la pena. Es muy tonto y cambió mi voz”, afirmó Gomez, quien puso el foco en una consecuencia que puede afectar directamente a alguien cuya carrera está ligada tanto a la música como a la actuación.

Los cambios en su voz ya habían llamado la atención

No es la primera vez que la intérprete de “Lose You to Love Me” habla sobre las modificaciones en su tono vocal. En diciembre de 2025, Gomez ya había mencionado cambios en su voz y los había relacionado entonces con procesos inflamatorios en la garganta.

Sus declaraciones más recientes vuelven a poner el tema sobre la mesa, esta vez con una relación directa entre el vapeo y el deterioro que describe. La artista no ofreció detalles sobre posibles tratamientos ni precisó si ha recibido atención médica específica para abordar esas alteraciones.

El caso también despierta interés por sus antecedentes de salud. Gomez ha hablado públicamente de su diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar distintos órganos y tejidos. A lo largo de los años, la cantante ha compartido parte de su experiencia con los tratamientos y las complicaciones asociadas a su condición.

Lo que se sabe sobre los riesgos del vapeo

Aunque los cigarrillos electrónicos suelen presentarse como una alternativa al tabaco convencional, sus aerosoles pueden contener nicotina y otras sustancias potencialmente dañinas. La exposición a estos compuestos se ha relacionado con irritación e inflamación de las vías respiratorias, además de otros riesgos para la salud pulmonar y cardiovascular.

Los aerosoles también pueden contener metales y compuestos tóxicos, cuya presencia y concentración varían según el dispositivo y el líquido utilizado. Por eso, vapear no está exento de riesgos, incluso cuando no produce efectos evidentes a corto plazo.

La experiencia de Selena Gomez pone el acento en la dificultad de abandonar la nicotina y en la importancia de no subestimar sus posibles consecuencias.

Su testimonio, sin embargo, no permite concluir que todos los cambios en la voz causados por el vapeo sean irreversibles. Determinar el origen y el alcance de una alteración vocal requiere una evaluación médica.

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