Selena Gomez reacciona a las críticas sobre su apariencia: “La gente quiere congelarme en el tiempo”

La cantante, actriz y empresaria Selena Gomez habló abiertamente sobre los constantes comentarios negativos que recibe y cómo lidia con ellos en esta nueva etapa de su vida.

Gomez fue reconocida con el Beauty Impact Award, un premio de la revista People que reconoce el trabajo social de la exestrella de Disney a través de su marca de maquillaje Rare Beauty. Durante la entrevista con la revista, Selena Gomez habló sobre la etapa tranquila que está viviendo actualmente en su matrimonio con Benny Blanco, sus proyectos y su estilo personal.

La empresaria de 34 años aseguró que envejecer ha sido algo “divertido” para ella y una muestra de su vitalidad.

“Envejecer ha sido muy divertido. No tengo miedo para nada. Me encanta envejecer. Sí, las cosas van a cambiar y algunas se van a debilitar, pero estás viva… Creo que la edad es solo un número en muchos sentidos”, agregó.

Sin embargo, a medida que pasan los años, Selena Gomez sigue recibiendo comentarios de personas que comparan su aspecto actual con la manera en la que se veía hace 10 años. La artista bromeó asegurando que la gente quisiera “congelarla” en esa época de su vida.

“Para ser sincera, los recuerdos de 2016 y todo eso son muy divertidos, pero la gente se pone muy intensa. Siempre bromeo diciendo que creo que la gente quiere congelarme en el tiempo en esa época de mi vida. No sé… quizás era más interesante porque ahora estoy tranquila, lo cual es genial. Pero fue una época tan agitada en mi vida… por supuesto que tenía que lucir un maquillaje de ojos ahumado. ¡Quería verme genial!”, compartió.

En aquella época, los looks de Selena Gómez se caracterizaban por maquillajes con ojos ahumados. Ahora opta por una apariencia más natural. “Ahora me hago un ahumado de ojos, y se ve un poco diferente”, admitió. “Creo que la gente siempre quiere que me vea como antes, y eso simplemente no va a suceder. A veces a la gente no le gusta el look de belleza natural, pero esa es mi identidad ahora, conectar con la belleza natural”, destacó.

Selena Gomez ha experimentado cambios en su vida y su aspecto físico luego de su diagnóstico de lupus y trastorno bipolar. Esto ha provocado constantes comentarios en redes sociales que juzgan el aspecto de la actriz.

El año pasado, Gomez habló sobre estas críticas y reflexionó sobre la carga que tienen las mujeres al tener que lidiar con estos comentarios constantemente.

“Caigo en la tentación de ver las cosas (que ponen en las redes). No aporta nada a tu vida. Es muy difícil por las decisiones que tomas, la gente con la que sales. Es como si a nadie le importaran esas cosas en los hombres. Creo que simplemente (las mujeres) tenemos mucha carga”, opinó en el podcast “On Purpose with Jay Shetty”. “Mi peso también es algo (un gran tema). Todos tienen algo que decir y eso realmente me entristece. Ni siquiera es que me ponga mal —no es que yo sea una víctima— pero sí me ha vuelto un poco amargada, y me siento culpable por admitirlo. Pero es la verdad”, reconoció.

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