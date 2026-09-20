Benny Blanco revela que tiene planes de tener hijos con Selena Gómez

El productor estadounidense Benny Blanco está promocionando su primer álbum completamente en español, al mismo tiempo que celebra su aniversario de boda con Selena Gómez. En una de las entrevistas que ha dado recientemente, también ha hablado sobre el futuro de su relación con la exestrella Disney.

En la entrevista en el programa “Open Book with Jenna”, presentado por Jenna Bush Hager, Blanco dijo que quiere tener hijos con Gómez e incluso tiene ya un plan de cómo criarlos. Ese plan lo ha pensado al mismo tiempo que evalúa su infancia.

“Algunas de las cosas negativas de mi infancia fueron las que realmente me ayudaron a llegar a donde quiero estar y me dieron el coraje y la valentía para hacer algo diferente”, dijo en el programa de Bush Hager. Continuó: “No tengo miedo. Claro que quiero ser el mejor padre, el mejor compañero. Estoy emocionado cuando llegue ese día”.

En general, habló sobre lo que procura hacer bien en la crianza de sus hijos, pero también es consciente de que todos pueden cometer errores.

Aunque no negó ni confirmó si estaban activamente en su primer hijo, sí se resalta que la pareja invirtió el año pasado en su primera casa en conjunto, fuera de la cartera de bienes raíces que ambos tienen por separado.

A inicios del 2025 se informó que la pareja pagó $35 millones de dólares por una mansión en Beverly Hills, California. Es por eso que podrán ofrecer a sus futuros hijos una casa distribuida en siete dormitorios, 12 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además, la propiedad incluye espacios de esparcimiento como áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa y más.

Tras la compra, ni Blanco ni Gómez han hablado sobre posibles reformas en el sitio o si estaba listo para poder vivir definitivamente.

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