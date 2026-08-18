Becky G habla sobre lo “increíble” que fue hacer música con Benny Blanco y Selena Gomez

La cantante Becky G habló sobre su experiencia trabajando con el productor musical Benny Blanco y la cantante Selena Gomez para la canción “Te Olvido (La La)”.

Becky G ofreció una entrevista en el programa Zane Lowe Show de Apple Music donde calificó su experiencia con Blanco y Gomez como “increíble”. “Es más que genial. Es hermoso. El otro día le estuve enviando mensajes a Benny y no dejo de reiterarle lo agradecida que estoy de que me haya invitado a participar en su álbum”, dijo sobre Blanco.

Con respecto al productor musical, Becky G dijo que ha sido parte de gran parte de su carrera. “[Él] siempre ha sido esa persona que, desde muy temprano, recuerdo haber conocido, ese personaje, esa personalidad que nunca olvidaré”, dijo.

Blanco exploró con la cumbia en este tema con Becky G que se lanzó el 31 de julio, y se incluyó en su último álbum de estudio titulado “Hermoso”. En una entrevista con la revista CARAS, Benny Blanco habló sobre cómo su esposa inspiró su álbum.

“Mi esposa es increíble. No solo es la persona más genial que conozco, también es la más talentosa. Además, es mexicana y tiene un enorme amor por la música latina. Me siento muy bendecido y honrado de que quisiera hacer una canción conmigo”, dijo.

Gomez, Blanco y Becky G trabajaron juntos también en el videoclip de la canción. Becky G confesó que tuvo que hacer sus propias escenas de riesgo. “Fue increíble, increíble formar parte de esto y un día divertidísimo en el set. Yo misma hacía mis escenas de riesgo… Iba a decir que por elección propia, pero no según Benny. Todos tienen que hacer sus propias escenas de riesgo”.

Tras el lanzamiento del videoclip, Becky compartió un fragmento en Instagram y escribió en la publicación: “¡Salud por ser la tercera rueda de la pareja más relajada del mundo!”.

El pasado 14 de agosto, Becky G estrenó su propio álbum titulado “Baraja Bendita”. Becky G dijo que este álbum es una manera de honrar todas las partes de su historia que la caracterizan.

“Durante mucho tiempo, la gente quiso definirme por una sola cosa: un idioma, un sonido, una versión de mí misma. Este álbum no trata de convertirme en alguien nuevo. Trata de aceptar plenamente cada parte de quien siempre he sido”, dijo en un comunicado.

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