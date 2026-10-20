Trabajos temporales en Nueva York: Macy’s tendrá una jornada de contratación el 22 de octubre

Quienes buscan un trabajo temporal en Nueva York tienen una fecha próxima para acercarse a una oportunidad: el jueves 22 de octubre, Macy’s, Inc. realizará una jornada nacional de contratación para reforzar sus operaciones durante la temporada de fiestas. Nueva York figura entre los mercados con mayores oportunidades anunciadas para las tres cadenas del grupo: Macy’s, Bloomingdale’s y Bluemercury.

La campaña incluye puestos de medio tiempo en tiendas y oportunidades de jornada completa o parcial en determinadas instalaciones de distribución y preparación de pedidos. La disponibilidad depende de cada ubicación; el anuncio nacional no establece un número específico de vacantes para la ciudad.

Cómo solicitar un trabajo para la temporada de fiestas

Los interesados pueden presentar su candidatura en los portales oficiales de Macy’s, Bloomingdale’s y Bluemercury. Quienes soliciten puestos en Macy’s también tienen la opción de completar una entrevista grabada.

La empresa anunció jornadas presenciales para el 22 de octubre y el 19 de noviembre, con horarios que pueden variar según la ubicación. Antes de acudir, conviene confirmar los detalles con la tienda elegida.

No hay una tarifa salarial única para toda la campaña. La compañía informa que sus anuncios incluyen el rango de pago correspondiente a cada puesto. Los beneficios también están sujetos a las condiciones de elegibilidad.

Al comparar vacantes, revisa especialmente la disponibilidad exigida durante fines de semana y días festivos, la ubicación del trabajo y la duración prevista del contrato. Un salario por hora más alto puede resultar menos conveniente si el traslado es costoso o los turnos son incompatibles con otro empleo.

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Dónde encontrar otras oportunidades temporales en Nueva York

El portal New York Seasonal Jobs, vinculado al Departamento de Trabajo estatal, permite buscar empleos por palabra clave y ubicación. Puedes introducir tu ciudad o código postal para concentrar la búsqueda en lugares a los que puedas trasladarte.

Otra opción para explorar es el puesto de conductor de apoyo temporal de UPS, que utiliza un vehículo propio para realizar entregas. La descripción general exige tener al menos 21 años, licencia de conducir válida y capacidad para levantar paquetes de hasta 70 libras.

UPS señala que estos trabajadores reciben pago semanal y reembolso por millaje. Sin embargo, la página general no confirma una vacante en cada zona ni una tarifa específica para Nueva York: es necesario consultar los anuncios locales. La temporada suele extenderse de octubre a diciembre y los puestos tienen una fecha de finalización.

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