Nueva York ofrece trabajos temporales con salarios de hasta $73.90 por hora

La ciudad de Nueva York mantiene abiertas las inscripciones para trabajos temporales del Departamento de Saneamiento, con una tarifa inicial de $30 por hora que aumenta a $45 por hora después de completar 40 horas en una misma semana. Las labores consisten en retirar nieve y hielo de espacios públicos cuando las tormentas obliguen a reforzar las cuadrillas municipales.

Pero no es la única oportunidad temporal disponible. El Departamento de Parques busca ingenieros de planta por seis meses con una paga de $73.90 por hora, mientras que un programa de NYCHA en Coney Island ofrece un puesto de promotor comunitario de hasta $20.82 por hora, aunque con requisitos y restricciones específicas.

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Si buscas un ingreso temporal, puedes registrarte en las jornadas del DSNY programadas en los cinco distritos. Completar ese proceso antes del 30 de noviembre de 2026 te permitirá acceder a una orientación remunerada de cuatro horas y a un trámite acelerado de pago.

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Retiro de nieve paga desde $30 por hora

Nueva York elevó la tarifa inicial de estos trabajos temporales de $19.14 a $30 por hora, un aumento cercano al 57%. Además, el pago después de las primeras 40 horas semanales subió de $28.71 a $45 por hora.

Una persona que complete 40 horas recibiría $1,200 brutos antes de impuestos. Si acumulara 48 horas durante la misma semana, ganaría $1,200 por las primeras 40 y $360 por las ocho horas adicionales, para un total de $1,560 brutos.

La ciudad, sin embargo, no garantiza una cantidad mínima de horas. El Departamento de Saneamiento contrata a estos trabajadores por día, según las condiciones climáticas y las necesidades de cada distrito.

Un puesto técnico paga $73.90 por hora

El Departamento de Parques de Nueva York abrió tres puestos temporales de ingeniero de planta para una contratación de seis meses, con jornada de 40 horas semanales y una paga de $73.90 por hora.

La vacante no está dirigida a personas sin experiencia técnica. El puesto requiere licencia de operador de calderas de alta presión, certificaciones vinculadas a sistemas de refrigeración y licencia de conducir del estado de Nueva York.

La fecha límite indicada para solicitar ese empleo es el 26 de octubre de 2026. Quienes reúnan las credenciales pueden buscar la vacante en CityJobs con el Job ID 801245.

Promotor comunitario en Coney Island

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, conocida como NYCHA, también abrió un puesto temporal de promotor comunitario para Coney Island Jobs Plus.

La oportunidad ofrece 25 horas semanales y paga $18.56 por hora a quienes tengan menos de dos años de servicio municipal, o $20.82 por hora a quienes tengan al menos dos años de antigüedad.

El empleo tiene una condición determinante: está dirigido a residentes de Surfside Gardens, Coney Island Houses 1 y Coney Island Houses 1 Sites 4 y 5. El conocimiento de español, ruso o mandarín figura como una cualidad preferente.

La fecha límite para postular es el 23 de octubre de 2026. A diferencia del puesto técnico, la convocatoria no exige educación formal ni un examen de servicio civil.

Dónde inscribirte para retirar nieve

La próxima jornada de registro para los puestos del DSNY se realizará el sábado 17 de octubre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en Susan E. Wagner High School, ubicada en 1200 Manor Road, Staten Island.

El Departamento de Saneamiento también confirmó estas fechas:

19 de octubre: 125 Worth Street, Manhattan, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

125 Worth Street, Manhattan, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. 24 de octubre: PS 197 Kings Highway Academy, Brooklyn, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

PS 197 Kings Highway Academy, Brooklyn, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 7 de noviembre: Lehman High School, el Bronx, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lehman High School, el Bronx, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 14 de noviembre: 104-20 Northern Boulevard, Queens, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

104-20 Northern Boulevard, Queens, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 21 de noviembre: PS 153, Manhattan, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

PS 153, Manhattan, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 30 de noviembre: 125 Worth Street, Manhattan, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

Puedes reservar una cita en la página oficial del DSNY. La preinscripción facilita el trámite, aunque la ciudad señala que ningún solicitante calificado será rechazado por acudir sin cita.

Requisitos para los puestos temporales

Para solicitar los empleos de retiro de nieve, necesitas tener 18 años o más, autorización legal para trabajar en Estados Unidos y capacidad para realizar labores físicas exigentes bajo condiciones invernales.

La ciudad solicita:

Número de teléfono y correo electrónico válidos

Tarjeta original del Seguro Social

Documentos originales y vigentes para verificar identidad y autorización laboral mediante el formulario I-9

Formularios fiscales W-4 e IT-2104, que pueden agilizar el registro

Ya no necesitas llevar fotografías impresas. El personal municipal tomará la imagen durante la jornada de inscripción.

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Los requisitos cambian en las otras vacantes. El puesto de ingeniero de planta exige licencias técnicas; el de promotor comunitario exige vivir en los complejos de vivienda pública indicados en Coney Island.

Registrarte antes puede acelerar el pago

Quienes completen el registro del DSNY antes del 30 de noviembre podrán participar en diciembre en una orientación pagada de cuatro horas. También entrarán a un proceso acelerado, con la meta de recibir el cheque dentro de las dos semanas posteriores al trabajo.

La ciudad implementó este cambio después de que algunos trabajadores temporales esperaran entre cuatro y seis semanas para recibir pagos durante la temporada anterior.

La confirmación del registro llegará por correo electrónico aproximadamente tres semanas después de la jornada. Luego, el DSNY asignará a cada trabajador un garaje municipal según las necesidades operativas y las preferencias de ubicación.

El trabajo depende de cada tormenta

Las tareas incluyen retirar nieve y hielo de paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes y calles con escaleras. Cuando se necesite personal, el DSNY contactará a las personas inscritas para informarles dónde y cuándo deben presentarse.

El alcalde Zohran Mamdani sostuvo que “este año aumentamos su paga y facilitamos el ingreso al programa, porque cuando llegue la nieve, nuestra ciudad necesita estar preparada”.

El comisionado de Saneamiento, Gregory Anderson, indicó que la ciudad busca entrar en la temporada “con los trabajadores de emergencia preparados también” para despejar con rapidez cruces, paradas y otras infraestructuras esenciales.

Durante el invierno anterior se registraron más de 7,800 personas, una cifra récord. Esas cuadrillas, junto con empleados regulares del DSNY, ayudaron a despejar 135,000 cruces peatonales, 34,000 paradas de autobús y 29,000 hidrantes.

Mamdani explicó que “miles de neoyorquinos dieron un paso al frente para ayudar a sus vecinos a salir de la nieve y el hielo”, al justificar el nuevo salario y la inscripción anticipada.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre trabajos temporales en Nueva York

¿Cuál es el empleo temporal mejor pagado de esta lista?

El puesto temporal de ingeniero de planta ofrece $73.90 por hora, pero exige licencias y certificaciones técnicas. El trabajo de retiro de nieve paga $30 por hora y hasta $45 después de 40 horas semanales.

¿Registrarme para retirar nieve garantiza que obtendré trabajo?

No. El DSNY convoca personal según las nevadas y las necesidades operativas de cada distrito. No existe una cantidad mínima de horas garantizada.

¿Quién puede solicitar el puesto de promotor comunitario?

La vacante está destinada a residentes de Surfside Gardens, Coney Island Houses 1 y Coney Island Houses 1 Sites 4 y 5. El dominio de español, ruso o mandarín puede favorecer la solicitud.

¿Cuándo recibiré el pago por retirar nieve?

Si completas el registro antes del 30 de noviembre, la ciudad prevé emitir el cheque dentro de las dos semanas posteriores al trabajo.

¿Debo llevar mis propias herramientas para retirar nieve?

La ciudad exige ropa adecuada para condiciones invernales, pero la información oficial no indica que debas llevar tu propia pala.

Conclusión

Nueva York presenta alternativas temporales con perfiles muy distintos: un puesto accesible por día para atender emergencias de nieve, una vacante técnica con salario elevado y una oportunidad comunitaria localizada en Coney Island.

Antes de aplicar, revisa si reúnes los requisitos particulares de cada oferta y las fechas de cierre. La tarifa anunciada puede ser atractiva, pero solo se convierte en ingreso cuando puedes cumplir las condiciones del puesto y completar el trámite a tiempo.

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