Walgreens ofrece empleo temporal en Brooklyn para atender clientes y trabajar en caja

Walgreens busca un empleado temporal de medio tiempo para su sucursal de 3000 Church Avenue, en Brooklyn. El puesto ofrece entre $17 y $20.50 por hora y consoste en atención al cliente, cobro de compras, acomodo de mercancía y preparación de pedidos para recoger en tienda.

Qué necesitas para solicitar el empleo

Los candidatos deben leer, escribir y hablar inglés con fluidez, además de tener disponibilidad para trabajar en distintos horarios, incluidas las tardes o noches y los fines de semana.

La empresa prefiere personas con seis meses de experiencia en tiendas y valora haber trabajado anteriormente en Walgreens.

El puesto es de nivel inicial y no requiere viajes laborales. Walgreens busca personas responsables, confiables, que se comuniquen con claridad y puedan realizar varias tareas.

El sueldo que reciba la persona contratada dependerá de factores como sus habilidades, educación, experiencia y ubicación.

La vacante permanecerá abierta hasta que sea cubierta.

Cuáles serán las tareas en caja

El empleado recibirá a los clientes, responderá preguntas y los ayudará a encontrar productos y servicios.

También deberá resolver problemas de atención y recomendar artículos que puedan serles útiles.

En caja, registrará compras, recibirá efectivo, entregará cambio y procesará cancelaciones, devoluciones, reembolsos e intercambios de productos.

También manejará comprobantes que permiten comprar después un artículo anunciado en oferta cuando no está disponible.

Las responsabilidades incluyen seguir las reglas para la venta de productos regulados, como bebidas alcohólicas y tabaco, y aplicar los procedimientos de la empresa para prevenir pérdidas.

También acomodará productos y preparará pedidos

El trabajo incluye mantener limpios y ordenados los mostradores y estantes, revisar inventarios, registrar mercancía y colocar precios cuando corresponda.

Además, deberá montar y actualizar exhibidores de temporada, promociones y artículos en oferta.

En el área de alimentos, ayudará a separar productos crudos de los ya preparados y a colocar la mercancía según las normas de almacenamiento.

También deberá usar primero los productos que llegaron antes y reponer los que se agoten.

Otras tareas abarcan atender el área de fotografía, incluidos servicios de fotos para pasaporte e impresión de carteles.

El empleado también revisará pedidos por internet, buscará los artículos y los entregará cuando el cliente llegue a recogerlos.

La limpieza y el mantenimiento del interior y exterior de la tienda forman parte del puesto, al igual que las capacitaciones asignadas.

Qué beneficios ofrece Walgreens

La empresa ofrece descuentos para empleados, un plan de ahorro para el retiro 401(k), programas de capacitación, horarios flexibles y beneficios de tiempo libre pagado.

Los seguros médico, dental y de visión están vinculados a una jornada de 30 horas semanales y a las condiciones de acceso correspondientes.

Los candidatos pueden consultar los detalles en la página de beneficios de Walgreens.

Cómo presentar la solicitud

Entra a la vacante Customer Service Associate – Temporary y selecciona ‘Apply’.

El número de identificación es 1908713BR. Comprueba que la solicitud corresponda a la sucursal de 3000 Church Avenue, Brooklyn, NY 11226.

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