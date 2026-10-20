Trump amenaza con cárcel a Ilhan Omar y acusa a Tim Walz de fraude en Minnesota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que la congresista demócrata Ilhan Omar podría terminar en prisión por presuntas irregularidades relacionadas con su edad y volvió a acusarla de estar vinculada al fraude de beneficios públicos investigado en Minnesota. Durante un acto en el Despacho Oval, también señaló al gobernador del estado, Tim Walz, a quien responsabilizó por el escándalo.

“Podría ir a la cárcel”, dijo Trump sobre Omar ante los periodistas, al referirse a la investigación federal que mantiene abierta el gobierno.

La congresista ha negado haber cometido fraude migratorio y afirma que obtuvo la ciudadanía estadounidense a través de su padre, Nur Omar Mohamed, quien se naturalizó en 2000, cinco años después de llegar a Estados Unidos procedente de Somalia.

Las declaraciones de Trump se produjeron una semana después de que agentes del Departamento de Seguridad Nacional allanaran la vivienda de Omar en Washington. Los funcionarios abandonaron el inmueble con varias cajas identificadas como evidencia, de acuerdo con información publicada por el New York Post.

La investigación también contempla un cambio registrado en los documentos públicos sobre la fecha de nacimiento de Omar después de que fuera elegida al Congreso en 2018. Su equipo habría gestionado entonces una modificación que adelantó su año de nacimiento en uno, un hecho que ha alimentado las acusaciones de que pudo haber falseado su edad para obtener la ciudadanía estadounidense.

La legisladora, que cumple su séptimo mandato en la Cámara de Representantes, ha asegurado que se convirtió en ciudadana mediante el proceso correspondiente a través de su padre, quien obtuvo la naturalización en Estados Unidos.

Tim Walz es “100% culpable”

Trump también dirigió sus ataques contra Walz durante el evento, en el que calificó al gobernador de Minnesota de “100% culpable” de facilitar un fraude generalizado con fondos públicos.

Los funcionarios abandonaron el inmueble con varias cajas identificadas como evidencia. Foto: AP Crédito: J. Scott Applewhite | AP

“El gobernador es 100% culpable. Es un fraude. Es un ladrón. Es un delincuente”, afirmó Trump, quien acusó a Walz de haber permitido que el esquema se desarrollara durante su administración y de haber evitado consecuencias políticas al decidir no buscar la reelección.

El presidente hizo estas declaraciones mientras anunciaba un nuevo programa de incentivos destinado a recompensar a personas que proporcionen información que permita identificar y procesar a responsables de fraudes. Estuvo acompañado en el Despacho Oval por el vicepresidente J.D. Vance y el creador de contenido conservador Nick Shirley.

Shirley logró notoriedad después de publicar un video en diciembre de 2025 en el que documentó visitas a centros de cuidado infantil de Minneapolis y planteó dudas sobre establecimientos que, pese a aparentar poca actividad, habrían recibido millones de dólares en fondos federales.

Sus señalamientos contribuyeron a aumentar la presión política sobre Walz.

La administración Trump abrió posteriormente una investigación sobre el uso de fondos públicos en Minnesota y congeló pagos federales destinados a programas de cuidado infantil y Medicaid. De los 80 sospechosos acusados en el caso, 69 habían sido declarados culpables hasta julio, de acuerdo con los datos citados por el medio neoyorquino.

Walz también ha sido cuestionado por presuntamente ignorar advertencias de denunciantes sobre el fraude.

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