Minnesota demanda a Texas para forzar extradición de agente de ICE acusado de disparar contra un venezolano

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, demandó este martes al gobernador de Texas, Greg Abbott, para obligar al estado a extraditar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acusado de disparar contra un venezolano durante el operativo migratorio de la agencia en Minneapolis.

Ellison solicitará una orden de restricción temporal que impida a la oficina del sheriff del condado de Cameron, en Texas, liberar al agente Christian Castro y que obligue a Abbott a firmar la orden de extradición para que las autoridades de Minnesota puedan trasladarlo y procesarlo en ese estado, informó NBC News.

Castro fue detenido 11 días después de que fiscales de Minneapolis presentaran cargos en su contra por agresión y por presuntamente proporcionar información falsa a las autoridades en relación con el tiroteo no mortal ocurrido el 14 de enero, en el que resultó herido Julio Cesar Sosa Celis.

La denuncia penal indica que Castro disparó contra la puerta principal de una vivienda en Minneapolis.

Una de las balas alcanzó a una persona en una pierna y posteriormente quedó incrustada en la pared del dormitorio de un niño. El documento sostiene además que el agente proporcionó deliberadamente información falsa a un oficial sobre lo ocurrido.

Ellison advierte sobre una posible liberación

El fiscal general de Minnesota explicó durante una conferencia de prensa que Castro podría quedar en libertad la próxima semana, cuando cumpla 90 días detenido, debido a las normas de Texas. También advirtió que el agente podría abandonar Estados Unidos desde la ciudad fronteriza donde permanece bajo custodia.

“Christian Castro ha sido acusado de infringir la ley en Minnesota. Debe enfrentar la justicia en Minnesota”, afirmó Ellison, quien sostuvo que Abbott debió aceptar hace tiempo la solicitud de extradición presentada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

“Christian Castro no está por encima de la ley y Greg Abbott tampoco”, agregó.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, calificó la acción judicial como un paso que debería haber sido innecesario. Señaló que funcionarios de la cárcel y fiscales locales de Texas han cooperado con las autoridades de Minnesota y aseguró que el proceso de extradición “no debería ser controvertido”.

Según la fiscal, desde el arresto de Castro, Texas ha extraditado sin inconvenientes a otros tres acusados de delitos no relacionados hacia Minnesota, a solicitud de las autoridades estatales.

Ellison, por su parte, dijo que su oficina ha mantenido comunicaciones constantes con Abbott y su equipo, incluso recientemente, pero que las autoridades de Minnesota deben asumir que Texas se está negando a cumplir con la solicitud de extradición.

“Tenemos que adoptar la posición de que se están negando a cumplir con la solicitud de extradición”, afirmó.

Sigue leyendo:

• Juez desestima demandas de Trump contra las leyes santuario de inmigración en Minnesota

• Fiscalía de EE.UU. acusa a 15 personas de obstruir operativos migratorios en Minnesota

• Fiscales de Minnesota obtienen pruebas clave en la investigación por las muertes de Renee Good y Alex Pretti