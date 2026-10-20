Trump insiste a Zelenski cerrar un acuerdo de paz con Putin

El presidente Donald Trump reiteró la necesidad de que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, negocie un acuerdo de paz con el líder ruso, Vladímir Putin. Durante sus declaraciones en el Despacho Oval este martes, el republicano cuestionó el retorno financiero del respaldo económico y militar otorgado a Kiev.

“Zelenski tiene que querer poner fin a esta guerra, si no lo hace, creo que será algo muy negativo”, señaló el mandatario. “Queremos que Zelenski llegue a un acuerdo, él puede hacerlo. (…) Ucrania debe tener la voluntad de pactar, dado que Estados Unidos ha gastado una fortuna, al igual que Europa. Europa ya está cansada de todo esto, y si no llegan a un acuerdo, a la larga, en mi opinión, la situación simplemente va a empeorar”.

Asimismo, Trump relacionó los ataques ucranianos a infraestructura energética rusa con el alza global de los combustibles: “No hemos recibido nada a cambio, salvo un precio elevado del diésel“, afirmó.

Contactos diplomáticos y tensiones bilaterales

La postura de la Casa Blanca coincide con la firma de un contrato de compra de combustible a Rusia y la flexibilización de sanciones contra Moscú. Por su parte, el Gobierno ucraniano denunció retrasos en los suministros de misiles Patriot, limitaciones en el acceso al sistema satelital militar Starshield de Starlink y suspensiones en la recepción de inteligencia militar estratégica, informó EFE.

Según Zelenski, estas medidas buscan presionar a Ucrania para aceptar la rendición, señalamiento que la Administración estadounidense rechaza.

Asimismo, la declaración presidencial se produjo tras la reunión efectuada en Oslo entre Zelenski y el negociador de la Casa Blanca, Steve Witkoff. El enviado estadounidense se trasladará este miércoles a San Petersburgo para presentar a la parte rusa la propuesta de paz formulada por el Ejecutivo ucraniano.

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