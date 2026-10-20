Yankees apuestan por la continuidad de Aaron Boone para la temporada 2027, según reportes

Los New York Yankees mantendrán a Aaron Boone como mánager para la temporada 2027 de las Grandes Ligas, de acuerdo con un reporte de Jack Curry, periodista de YES Network.

Aunque su continuidad está prevista, el equipo neoyorquino no logró cumplir su principal objetivo y quedó eliminado en la Serie Divisional de la Liga Americana, donde los Tampa Bay Rays los barrieron para poner fin a su participación en la postemporada.

La eliminación volvió a generar cuestionamientos sobre el proyecto deportivo de Nueva York, una franquicia que no conquista la Serie Mundial desde 2009. La organización buscará recuperar el protagonismo y competir nuevamente por el campeonato en la próxima campaña.

Boone tiene contrato vigente hasta 2027 y, según el reporte, recibirá una extensión por un año más. Con esta decisión, la directiva apuesta por mantener la estabilidad en el banquillo pese a los resultados recientes en los playoffs.

Aaron Boone is returning to the Bronx, per multiple reports pic.twitter.com/f7eRsSFBth — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 19, 2026

Balance de Aaron Boone al frente de Nueva York

Durante sus nueve temporadas al mando de los Bombarderos del Bronx, Boone acumula 790 victorias y 565 derrotas, un registro que refleja su regularidad en la temporada regular, aunque todavía tiene pendiente consolidar al equipo con otro título de las Grandes Ligas.

Entre sus principales logros destaca la clasificación a la Serie Mundial de 2024, además de tres apariciones en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en 2019, 2022 y 2024.

Otro de los movimientos que se perfilan en la organización es la continuidad de Brian Cashman como gerente general, quien terminaría por iniciar su temporada número 29 al frente de la dirección deportiva de los Yankees.

El contrato de Cashman concluye al término de la temporada, pero los reportes apuntan a que seguirá en el cargo. De concretarse ambas continuidades, Nueva York mantendría a sus principales responsables deportivos para intentar romper la sequía de títulos en 2027.

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