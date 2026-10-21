Acusan de homicidio intencional a un conductor ebrio tras atropellar a una mujer en Nueva Jersey

Los fiscales de Nueva York señalaron que un ciudadano alcoholizado y desequilibrado arrolló a una mujer en Nueva Jersey después de que ella golpeara su vehículo en un pequeño accidente.

Identificados como Estuardo G. Rodríguez, de 31 años, y Krisiann Reyes Rivera, también de 31 años, sufrieron un accidente menor en la Ruta 71 en Paramus cerca de las 5:00 de la tarde del lunes, indicó la Fiscalía del Condado de Bergen.

Luego del incidente, la mujer salió de su auto y se acercó al Acura 2024 del hombre, que tenía un remolque U-Haul enganchado, y golpeó una de las ventanillas del vehículo, informaron las autoridades.

Pero cuando Rivera volvió a su automóvil, los detectives afirmaron que Rodríguez aceleró, atropellando a la mujer, pataleándola con las ruedas de atrás de su remolque.

De acuerdo con los funcionarios, los testigos que vieron el atropello mortal persiguieron el vehículo de Rodríguez mientras él trataba de escapar a toda velocidad.

Unos buenos samaritanos bloquearon su vehículo en medio del tránsito, a unos 2,600 pies del lugar de los hechos, y posteriormente alertaron a la policía local, que detuvo al atacante, informó New York Post.

Rivera fue llevada al Centro Médico Universitario de Hackensack, donde fue declarada muerta, señalaron las autoridades.

Los detectives descubrieron que el acusado había estado bebiendo alcohol mientras estaba manejando y que tenía el permiso de conducir suspendido, indicaron los fiscales.

Mark Musella, fiscal del condado de Bergen, dijo que Rodríguez fue acusado de homicidio culposo mediante un accidente automovilístico y fichado en la prisión del mismo condado.

No se dispuso de inmediato de información sobre el abogado del conductor, quien debe comparecer ante el Tribunal Superior del Condado de Bergen.

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