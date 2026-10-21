Cámaras de semáforo en 600 intersecciones viales están frenando accidentes y fatalidades

Las cámaras de seguridad en los semáforos de la Gran Manzana han demostrado ser efectivas en la lucha contra conductores imprudentes, como lo muestran datos de la Ciudad, por lo que el Departamento de Transporte anunció este miércoles que la instalación de equipos en 600 intersecciones viales adicionales en la ciudad han salvado vidas. La meta es que sigan disminuyendo los accidentes y fatalidades.

Así lo anunció el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, desde Astoria, Queens, tras explicar que gracias a las cámaras en los semáforos, las infracciones por cruzarse en rojo han disminuido en un 80%, los choques laterales en un 65% y las colisiones por alcance en un 49% en las zonas donde se han instalado los aparatos.

El mandatario mencionó que las cámaras de semáforo han contribuido a cambiar el comportamiento de los conductores para no pasarse la luz y prevenir accidentes peligrosos, hecho que entre 2022 y 2025 fue responsable del 22% de los accidentes mortales en intersecciones. Asimismo, las lesiones por colisiones han disminuido casi un 60% y el el 95% de los vehículos que se comieron un semáforo en rojo recibieron no más de una o dos multas, lo que deja ver que el plan sí funciona. Menos del 0.7% fueron multados cinco o más veces.

“La seguridad vial no es cuestión de suerte: conocemos las herramientas que han demostrado ser eficaces para la seguridad de los neoyorquinos. Las cámaras de semáforo en rojo nos ayudan a llegar a casa sanos y salvos al responsabilizar a los conductores peligrosos y prevenir accidentes”, comentó el burgomaestre. “Con las 600 intersecciones en funcionamiento, estamos deteniendo las conductas peligrosas antes de que ocurra una tragedia y haciendo que nuestras calles sean más seguras para todos los que caminan, andan en bicicleta, conducen o usan el autobús”.

Mike Flynn, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), quien explicó que el 39% de las multas de semáforo se dan entre conductores de vehículos registrados fuera de la ciudad, agregó que gracias al programa hay muertes que se han logrado evitar.

“Las cámaras de semáforo en rojo salvan vidas y han demostrado ser eficaces para modificar el comportamiento de los conductores. Esta ampliación contribuirá a reducir el inaceptable, egoísta y peligroso aumento de infracciones por pasarse los semáforos en rojo que hemos observado en nuestras calles desde la pandemia”, dijo el funcionario, al tiempo que advirtió que la instalación de estos equipos seguirá siendo prioridad, especialmente en sitios donde se reportan colisiones laterales y lesiones frecuentes causadas por conductores que se pasan los semáforos en rojo.

“Nos enorgullece haber cumplido nuestro compromiso de completar esta ampliación este año, en consonancia con los compromisos de la administración Mamdani con la iniciativa Visión Cero para rediseñar las calles y desarrollar programas de seguridad que salvan vidas y que darán paso a una nueva era de calles más seguras en los cinco distritos”, agregó el Comisionado.

Carmen Larino, miembro de la organización Familias por calles seguras, que agrupa a neoyorquinos afectados por acciones de conductores imprudentes, destacó que planes como ese evitan que más personas vivan historias como las que ellos tuvieron que enfrentar.

“Mi hija Karina falleció en esta misma intersección hace cuatro años. Las cámaras de semáforo en rojo salvan vidas, y estamos ansiosos por extender este programa crucial a más intersecciones en toda la ciudad de Nueva York”, dijo la madre en la calle de Astoria. “Ningún padre debería sufrir como yo, y no dejaremos de organizarnos hasta que todos los neoyorquinos lleguen a casa sanos y salvos al final del día”.

Ben Furnas, director ejecutivo de la organización Transportation Alternatives, insistió en que es real que las cámaras en los semáforos “salvan vidas”, quien exigió a Albany que promueva la ampliación del programas a más semáforos.

“En la sesión legislativa de 2027, la legislatura estatal tendrá la oportunidad de renovar y ampliar este programa de seguridad fundamental. Todavía existen más de 10,000 intersecciones con semáforos en nuestra ciudad donde los conductores pueden pasarse las luces rojas de forma temeraria sin ningún tipo de disuasión”, dijo el defensor. “Esperamos trabajar con los líderes de la ciudad de Nueva York y de Albany para extender este programa, que salva vidas, a miles de intersecciones, en lugar de solo a unos cientos”.

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