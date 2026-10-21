Champions League: Primer gol de Bernardo Silva con el Real Madrid en la goleada 4-1 al Leipzig

El Real Madrid sumó este miércoles su tercera victoria consecutiva en la fase de grupos de la Liga de Campeones tras imponerse por 4-1 al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. En un encuentro marcado por las rotaciones de José Mourinho previo al ‘Clásico’, el portugués Bernardo Silva se estrenó como goleador con la camiseta merengue en un choque donde Arda Güler, Kylian Mbappé y Ousmane Diomande redondearon el triunfo tras el descanso.

Tras un arranque equilibrado en el que Thibaut Courtois salvó al Madrid en dos intervenciones clave ante Rômulo Cardoso y Christopher Nkunku, la apertura del marcador llegó al filo del descanso: Güler recogió un centro de Valverde, disparó a puerta y, tras un rechace del arquero Maarten Vandevoordt, Bernardo Silva empujó el balón a la red para el 1-0.

El estratega portugués apostó de inicio por una alineación inédita, juntando en la medular a Bernardo Silva y Eduardo Camavinga, con Fede Valverde reconvertido al lateral derecho y Arda Güler actuando como extremo.

En el complemento, el conjunto blanco arrolló el ánimo de los alemanes. Apenas al 48′, una combinación entre Vinícius y Jude Bellingham concluyó con un remate de Mbappé asegurado sobre la línea por Güler.

Posteriormente, el propio Mbappé estiró su racha goleadora a puertas de la gala del Balón de Oro para colocar el tercero. Aunque Gomis descontó para la visita en el tramo final aprovechando la fragilidad defensiva blanca, Diomande certificó la ‘ley del ex’ con un espectacular disparo desde fuera del área para sellar el 4-1 definitivo.

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