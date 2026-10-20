Estados Unidos propina histórica goleada 17-0 a Samoa en el Mundial Sub-17 Femenino

Estados Unidos aplastó a Samoa por 17-0 en la primera fecha del Grupo E del Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos y convirtió el partido en una exhibición ofensiva sin precedentes para el torneo en general.

El equipo norteamericano marcó nueve veces durante la primera parte y completó la goleada con otros ocho tantos en el complemento, en el Complejo Mohammed VI de Salé.

La diferencia final estableció una nueva marca histórica en la competición de la FIFA.

Estados Unidos dejó atrás los triunfos por 11-0 de Corea del Norte sobre Gambia y de Nigeria ante Azerbaiyán, ambos registrados en la edición de 2012, y también superó el 16-0 con el que Marruecos Sub-17 venció a Nueva Caledonia en el Mundial masculino de 2025, según los datos de Global Soccer Research.

Madeline Dimaria anotó seis goles

La delantera Madeline Dimaria fue la gran protagonista de la jornada con seis anotaciones, una cifra que la convirtió en la máxima goleadora en un solo partido de la historia del Mundial Femenino Sub-17.

La atacante abrió el marcador a los dos minutos y volvió a convertir a los 18’, 20’, 30’, 70’ y 73’, con una producción que superó los cinco tantos que habían conseguido la nigeriana Chinwendu Ihezuo y la española Lorena Navarro.

La federación estadounidense destacó el alcance de su actuación mediante una publicación en redes sociales: “La mayor cantidad de goles anotados por una jugadora de EE. UU. en un solo partido, y la mayor cantidad de goles anotados por una jugadora de EE. UU. o de cualquier otra nacionalidad en un partido de una Copa Mundial Femenina de la FIFA, en cualquier categoría”.

La goleada tuvo una distribución amplia entre las atacantes de Estados Unidos. Loradana Paletta y Carolina Reyna marcaron dos goles cada una, mientras que Mia Corona, Grace Murray, Amari Manning, Deus Stanislaus, Isabella Ortiz, Meila Brewer y Gianna Hanf completaron la lista de anotadoras en una jornada que dejó al equipo como líder del grupo.

El doblete de Carolina Reyna permitió que su familia quedara vinculada a otro registro de la selección estadounidense en los Mundiales. La federación señaló que la delantera y Giovanni Reyna fueron el “primer dúo de hermana y hermano” que jugó y anotó para Estados Unidos en una Copa del Mundo, luego de que el mediocampista marcara en la victoria por 4-1 ante Paraguay en el reciente torneo.

Mayor goleada de la historia

La comparación con otros resultados de las selecciones estadounidenses permite dimensionar la amplitud de la goleada. En el Mundial Femenino de Francia 2019, la selección mayor había vencido 13-0 a Tailandia, con cinco tantos de Alex Morgan, pero el equipo Sub-17 logró ahora una diferencia superior y fijó el registro más amplio para el fútbol femenino de ese país en una cita mundialista.

Para Samoa, el resultado se incorporó a una trayectoria marcada por la desigualdad frente a rivales de mayor recorrido internacional. La selección oceánica había sufrido una caída por 21-0 ante Nueva Zelanda en el Campeonato Femenino de la Confederación de Fútbol de Oceanía de 1998, en el primer partido de su historia como equipo profesional, aunque aquel antecedente no perteneció a una Copa del Mundo.

¡GOLEADA EN EL MUNDIAL SUB-17 FEMENIL! ?

Estados Unidos ?? hizo historia y le ganó 17-0 a Samoa en su primer partido del certamen ??



Este resultado es la mayor goleada en la historia de los Mundiales, sin importar su su categoría ? pic.twitter.com/RIwNLPHulx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 19, 2026

La selección samoana obtuvo su plaza para Marruecos 2026 tras alcanzar las semifinales del Campeonato Femenino Sub-16 de la OFC. El triunfo por 5-0 frente a Islas Salomón aseguró su clasificación junto con Nueva Zelanda y confirmó la continuidad de un proceso que ya había llevado al país a su primera participación en un torneo de la FIFA durante 2025.

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