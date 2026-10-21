Detienen al presidente de la Federación Griega de Baloncesto por amaño de partidos

Las autoridades griegas arrestaron a Vanguelis Liolios, presidente de la Federación Helénica de Baloncesto (EOK), junto a una árbitra en activo y tres excolegiados de la Basket League griega, en el marco de una investigación judicial por presuntos amaños de partidos, así como cohecho activo y pasivo.

Entre los detenidos figura la colegiada internacional Vaso Tsaroucha, arrestada en el aeropuerto de Atenas al aterrizar de un compromiso en Estambul, además de dos exárbitros pertenecientes a la Comisión Central de Arbitraje de la EOK.

Asimismo, las autoridades emitieron una orden de búsqueda y captura contra el empresario Yorgos Mavraganis, socio cercano a Liolios. Durante los allanamientos, la policía incautó 820,000 euros en efectivo (unos $898,000 dólares) en la residencia de uno de los colegiados implicados en la red.

La causa, originada en abril de 2026 tras una denuncia formal del club Maroussi BC, rastrea la manipulación sistemática de aproximadamente 50 partidos disputados entre 2016 y 2026 en la máxima categoría y divisiones de ascenso.

La crisis provocó la reacción inmediata del Panathinaikos BC, que emitió un duro comunicado denunciando haber sido víctima de “arbitrajes monstruosos por parte de individuos muy específicos”, los cuales habrían alterado la definición de múltiples títulos en el baloncesto heleno.

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