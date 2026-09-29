Arrestan al excampeón de la NBA J.R. Smith por supuesta agresión en Texas

J.R. Smith, excampeón de la NBA, fue arrestado en Texas por un cargo de violencia familiar después de que un lector automático de placas alertó a la policía sobre una orden de arresto activa.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, reportes policiales notificaron que Smith fue detenido el pasado lunes cuando el sistema detectó el vehículo que manejaba y emitió una alerta a los oficiales.

? EXCLUSIVE: Former NBA champion J.R. Smith arrested for assault in Texas.



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Los agentes lo pusieron bajo custodia por una orden relacionada con violencia familiar y lo trasladaron al Centro de Detención del Condado de Hunt.

Al momento del arresto, el exjugador de Cleveland Cavaliers estaba en compañía de su hermano, quien se hizo cargo del vehículo.

Según los registros de la cárcel del condado de Hunt, Smith fue fichado por un cargo de agresión que causó lesiones corporales en un caso de violencia familiar. Los registros muestran que permanece detenido y que no se le ha fijado fianza.

Tras el arresto, salió a la luz una foto de su ficha policial. Ahí se le ve con expresión seria, mirando directo a la cámara y vistiendo un overol oscuro de la cárcel.

Las autoridades no han informado cuándo podría presentarse ante un juez ni cuándo se definirá su situación legal.

Smith ya había estado encarcelado antes. Cumplió 24 días tras declararse culpable de conducción imprudente en un accidente en 2007 que dejó un pasajero muerto.

Aquella colisión en junio de 2007 ocurrió en Millstone Township, Nueva Jersey, cuando J.R. Smith manejaba con un amigo, Carl Marshall, de 21 años.

Según la Policía Estatal, Smith se pasó una señal de alto sin detenerse, lo que provocó un choque con otro vehículo.

Tanto Smith como Marshall salieron despedidos del auto. El jugador de la NBA para ese momento sufrió fracturas y heridas leves. Por su parte, Marshall fue trasladado en helicóptero con lesiones graves en la cabeza y murió dos días después.

Las autoridades determinaron que Smith conducía a casi el doble de la velocidad permitida cuando se saltó la señal de alto.

Fue acusado de conducción temeraria. En 2009, una jueza lo sentenció a 90 días de cárcel, aunque solo tuvo que cumplir 30 días y completar 500 horas de servicio comunitario. También perdió su licencia de conducir por dos años.

Sin embargo, Smith no cumplió los 90 días completos. La sentencia se redujo y terminó pasando algo más de 20 días en la cárcel tras declararse culpable de conducción imprudente.

Tras el caso, Smith enfrentó suspensiones y multas en la NBA, pero también vio afectada su salud mental. Incluso llegó a reconocer que jugó gran parte de su carrera deprimido y dependiente de analgésicos.

Smith jugó 16 temporadas en la NBA y ganó campeonatos con los Cleveland Cavaliers en 2016 y Los Ángeles Lakers en 2020.

Después se retiró y volvió a la universidad. Se inscribió en North Carolina A&T State University, se unió al equipo de golf y se graduó en mayo de 2026 con una licenciatura en Estudios Liberales.



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