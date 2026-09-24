Murió Bob Pettit a los 93 años, leyenda de la NBA y primer MVP de la liga

La NBA está de luto por el fallecimiento de Bob Pettit a los 93 años. Está considerado como uno de los mejores ala-pívot de todos los tiempos y una de las primeras estrellas mediáticas del baloncesto en los Estados Unidos.

The NBA family mourns the passing of Naismith Hall of Famer Bob Pettit, a two-time NBA MVP and a member of all four NBA Anniversary Teams. He raised the bar for excellence as the league’s first MVP, first 20,000-point scorer and first four-time All-Star Game MVP. His iconic? pic.twitter.com/y9CIxazjP5 — NBA (@NBA) September 24, 2026

Pettit, de 2.06 metros, disputó 11 temporadas en la Liga (1954-65), todas con los Hawks cuando estaban primero en Milwaukee y después en St. Louis.

Reboteador insaciable y anotador incombustible, era conocido como ‘El bombardero de Baton Rouge’. Sus 20,880 puntos eran la cifra más alta cuando se retiró. Ahora ocupa el puesto 50 justo por detrás de Pau Gasol. Lideró la competición en dos ocasiones, fue 11 veces All Star y en los libros de historia figura como el primer MVP. Él se llevó el primer galardón allá por 1956. Después repetiría también tres años más tarde. En sus 792 encuentros en la NBA tuvo medias de 26.4 puntos y 16.2 rebotes.

We join the basketball community in remembering the incredible legacy of Bob Pettit, who played for our franchise his entire career, from 1954 through 1965. As the first player in NBA history to win the league’s Most Valuable Player Award and enshrined in the Naismith Memorial? pic.twitter.com/JkbzsX5LEs — Atlanta Hawks (@ATLHawks) September 24, 2026

Primer MVP de la NBA

Desde entonces, ningún otro jugador de los Hawks ha podido conquistar el MVP de la temporada en la NBA. Y no es el único logro que Pettit conserva en la franquicia. También es su máximo reboteador (12,849) y el jugador con mayor promedio de capturas (16.2 por encuentro).

El legendario ala-pívot fue el primero en la historia de la NBA en llegar a los 20,000 puntos. Todos esos logros le hicieron ingresar en el Hall of Fame en 1970.

The Naismith Basketball Hall of Fame mourns the passing of Bob Pettit, a sleek, skilled big man who revolutionized the forward position during his career. The 11-time NBA All-Star and 2-time MVP retired as the all-time leading scorer in NBA history and left an enduring legacy. He? pic.twitter.com/YNtR5axLNZ — Basketball HOF (@Hoophall) September 24, 2026

Paradójicamente, los inicios de Pettit en el baloncesto no fueron sencillos. En Baton Rouge High School fue descartado del equipo de baloncesto en sus dos primeros años, teniendo que jugar en la competición de su iglesia. Todo cambió cuando en menos de un año creció 12 centímetros y en su último curso llevó a su instituto a su primer campeonato estatal en más de 20 años.

Leyenda en LSU

Su fama corrió entre las Universidades y hubo 14 que le enviaron propuestas. Se decidió por Lousiana State University (LSU). Allí se convirtió en leyenda tras promediar 27.8 puntos por partido en los tres años en los que permaneció. En su último curso llegó a unos promedios de 31.4 puntos y 17.3 rebotes. Su dorsal 50 sería retirado.

The LSU family mourns the loss of Tiger legend and Naismith Basketball Hall-of-Famer Bob Pettit.



? – https://t.co/T6HcRKfh9f pic.twitter.com/uWNNKLt3B9 — LSU Basketball (@LSUBasketball) September 24, 2026

En 1954, los Hawks, por entonces en Milwaukee, le seleccionaron en segundo lugar del draft de la NBA sólo por detrás de Frank Selvy, seleccionado por los Baltimore Bullets. El primer contrato NBA de Pettit, por $11,000 dólares, fue el mayor de la época para un novato. Fue Rookie del año con 20.8 puntos y 13.8 rebotes de media. Nunca en sus 11 temporadas de carrera profesional bajó de los 20+12.

Una regularidad extraordinaria que disfrutaron los Hawks, a los que hizo campeones en 1958. Es el único anillo en la historia de la franquicia. De no haberse topado con la dictadura de los Celtics, Pettit quizás tendría alguno más. Para el recuerdo queda su competitividad, sus asombrosas estadísticas y el primer MVP de siempre.

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