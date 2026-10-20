Trump insiste en cambiar el nombre de Nuevo México por Nueva América

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa una propuesta que ya había generado reacciones en Nuevo México: cambiar el nombre del estado por el de Nueva América.

El mandatario republicano defendió la iniciativa con argumentos patrióticos y aseguró que la modificación elevaría el prestigio del territorio, aumentaría el valor de las viviendas y mejoraría los ingresos de sus habitantes.

La propuesta apareció el lunes en una publicación de Truth Social, la plataforma del presidente, donde insistió en que el nombre actual no representa adecuadamente la identidad estadounidense del estado.

“¡No somos México, somos los Estados Unidos de América!”, escribió Trump, quien planteó que los residentes de Nuevo México se sentirían todavía más orgullosos de saludar a la bandera estadounidense si el territorio adoptara la nueva denominación.

Sin embargo, su mensaje fue más allá de una discusión sobre identidad nacional. Trump también vinculó el supuesto cambio de nombre con el sistema electoral estatal, al insinuar que las elecciones que calificó de fraudulentas podrían volverse honestas si Nuevo México pasara a llamarse Nueva América.

El mandatario no presentó pruebas que respaldaran esa acusación. Su publicación reavivó así una controversia que combina el simbolismo de los nombres geográficos con las disputas políticas entre la Casa Blanca y los territorios donde sus críticas electorales han generado resistencia.

Trump insiste en rebautizar Nuevo México: ¿qué hay detrás de la propuesta?

La iniciativa no surgió por primera vez esta semana. A principios de septiembre, Trump ya había difundido imágenes en las que mostraba el contorno de Nuevo México con una modificación gráfica; la palabra “México” aparecía tachada en rojo y sustituida por “América”.

Aquellas publicaciones alimentaron el debate en redes sociales y provocaron respuestas de funcionarios estatales. El presidente retomó ahora la idea con una exigencia más directa, al afirmar que el estado debería cambiar su nombre “inmediatamente”.

En su mensaje más reciente, Trump añadió 2 argumentos económicos a su planteamiento. Según escribió, la nueva denominación aumentaría el valor de las propiedades y los ingresos de la población. No obstante, no acompañó esas afirmaciones con estudios, estimaciones ni datos que demostraran una relación entre el nombre de un estado y la evolución de su economía.

La propuesta también ha encontrado objeciones dentro del propio panorama político de Nuevo México. La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham ha rechazado anteriormente la idea y defendido la permanencia del nombre, al recordar que forma parte de la identidad histórica del territorio. Incluso, el republicano Greg Cunningham, candidato al Congreso, cuestionó la viabilidad legislativa de la iniciativa.

Por ahora, no se trata de una modificación oficial. Trump no ha anunciado una orden ejecutiva que cambie la denominación del estado y, de acuerdo con los reportes publicados sobre la propuesta, tampoco existe una medida aprobada que permita adoptar el nombre de Nueva América.

¿Puede Donald Trump cambiar el nombre de Nuevo México?

La respuesta depende de un procedimiento institucional que no está bajo el control exclusivo del presidente. Nuevo México tiene su propia Constitución y una estructura de gobierno estatal, con poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por ello, una publicación presidencial en redes sociales no basta para modificar su nombre legal.

El nombre del estado está recogido en su marco constitucional. Cualquier cambio tendría que superar los procedimientos legales correspondientes, con participación de las autoridades estatales y del Congreso federal, según la explicación publicada por The Washington Post. Trump carece de facultades para imponer unilateralmente una nueva denominación a uno de los estados del país.

La discusión tiene una dimensión histórica. El nombre Nuevo México precede a la incorporación del territorio a EE.UU. como estado, en 1912. Su denominación refleja una historia regional vinculada con la presencia española, mexicana, indígena y estadounidense, por lo que el debate no se limita a la elección de una palabra en un mapa.

La insistencia de Trump se suma a otros cambios geográficos promovidos durante su mandato. Entre ellos figuran el uso oficial de Golfo de América en lugar de Golfo de México dentro de la administración estadounidense y la denominación de Lago América para el lago Ontario, que separa partes de Estados Unidos y Canadá.

En esos casos, los cambios se han aplicado en determinados documentos oficiales y servicios cartográficos estadounidenses, aunque su reconocimiento puede variar fuera del país. Google Maps y Apple Maps, por ejemplo, pueden mostrar denominaciones diferentes según la ubicación del usuario y las convenciones aplicadas en cada territorio.

Estas iniciativas forman parte de lo que Trump ha denominado la doctrina Donroe, una reinterpretación personal de la doctrina Monroe que reivindica la primacía de EE.UU. en el continente americano.

Por ahora, el nombre de Nuevo México permanece intacto. La propuesta de convertirlo en Nueva América sigue siendo una declaración política, sin efectos legales sobre la denominación oficial del estado.

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