Eiza González confiesa que le gustaría grabar nuevamente una novela mexicana

Una de las mayores representantes mexicanas en el extranjero es la actriz Eiza González, quien comenzó en el orbe artístico realizando series juveniles y posteriormente telenovelas, hasta que dio el salto al estrellato internacional. Sin embargo, recientemente confesó que le gustaría volver a sus raíces.

A sus 36 años, González ya es un reconocido talento en Hollywood, participando en varias producciones importantes. Esta semana visitó México por temas de trabajo y los medios no desaprovecharon la oportunidad para conversar un poco con ella.

Eiza González confiesa que quiere trabajar nuevamente en una novela mexicana

A pesar de atravesar tanto éxito internacional, González es otro claro ejemplo de que nunca está mal recordar tus raíces, al menos por un momento, y declaró que, si se le da la oportunidad, podría volver a grabar en una producción de su país.

“Por el momento no lo tengo planeado. Saben que a mí me encanta venir a México y siempre vengo a trabajar. Si hay oportunidad, siempre vengo, así que me encantaría“, respondió ante la interrogante de volver a trabajar en el país azteca en una telenovela, en un video compartido por el portal El Gordo y La Flaca.

Eiza González, una gran representante del talento mexicano

González vive fuera del país azteca desde hace más de 10 años. Sin embargo, se ha encargado de dejar el nombre de México en alto con mucho orgullo y, además, cada vez que puede, viaja a recorrer los paisajes de su país.

Para concluir, la artista habló justamente sobre su desenvolvimiento fuera del país azteca: “Yo soy feliz de poder representar a mi país en otro país y cada vez que tengo la oportunidad de venir a México la paso increíble. Hoy me comí unos tacos deliciosos. La ciudad está hermosa”.

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