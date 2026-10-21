Premios Billboard de la Música Latina 2026: Kany García revela que padece espondilitis anquilosante

Durante esta semana se ha estado celebrando relacionado con los Premios Billboard a la Música Latina 2026 y, entre las confesiones de algunos artistas que se dieron a conocer, una de las que sorprendió al revelar que padece una enfermedad es Kany García.

La cantante puertorriqueña conversó con los medios en una conferencia previa al gran evento de la música latina y, a propósito de su actual gira, confesó que tiene una condición crónica denominada espondilitis anquilosante, según lo que se puede apreciar en las imágenes compartidas por el portal Markoentodo.

Kany García confiesa que sufre de ansiedad

“Tengo una condición que se llama espondilitis anquilosante. Es un ´primo-hermano´ de la artritis y cada vez me voy a encorvar más. Es una realidad”, comentó inicialmente García.

Posteriormente, se sinceró sobre lo fuertes que son sus giras, debido justamente a esta condición: “Tengo una gira, donde todo el tiempo tengo que estarme moviendo y esa movilidad, a veces me duele y me causa ansiedad“.

La boricua indicó que está consciente de que ha sido un poco irresponsable con algunas actividades que le pueden ayudar a tener menos dolor y más flexibilidad.

“Ya no voy al gimnasio solamente a hacer lo que naturalmente uno hace. Debo dedicar unos 20 minutos a realizar estiramientos, porque es lo único que me puede ayudar a batallar con algo que no tiene remedio“, detalló.

La múltiple ganadora de los Latin Grammy cerró su intervención señalando que su mayor temor es pensar que en algún momento puede que no pueda subir y bajar escaleras con la rapidez que requiere y no poder lidiar con la estresante rutina de su trabajo cuando atraviesa un tour.

Este jueves se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Billboard a la Música Latina

Durante este jueves, 22 de octubre, se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Billboard 2026 con los máximos exponentes de la música latina.

La ceremonia oficial se transmitirá en vivo a través de Telemundo y Peacock, con la innovación de que el público también tendrá participación con la nueva categoría a estrenar: Artista de los Fans.

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