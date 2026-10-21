Rawayana explicó el concepto de su gira mundial en Billboard Latin Music Week

Rawayana convirtió una presentación de PowerPoint en el punto de partida de “¿Dónde Es El After?”, su primera gira mundial por arenas, que ya pasó por Europa y Latinoamérica y ahora recorre Norteamérica.

Alberto “Beto” Montenegro, vocalista de la agrupación, y Andrés “Fofo” Story, baterista, explicaron cómo nació el concepto del espectáculo y las decisiones que han marcado su evolución durante el panel “Rawayana Beyond The Stage”, celebrado el martes 20 de octubre en Billboard Latin Music Week 2026, en Miami Beach.

La charla, moderada por Sigal Ratner-Arias, editora de Billboard Español, también contó con Hans Schafer, vicepresidente sénior de Global Touring en Live Nation, promotora que acompaña a la banda en este proyecto. La gira incluye 23 fechas en Norteamérica, con un recorrido por ciudades como San Francisco, Atlanta, Toronto, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, antes de cerrar en diciembre con tres noches en Miami.

Schafer recordó el momento en que Montenegro le presentó la propuesta y destacó la identidad artística del grupo, al que Billboard reconoció con el título de Ejecutivo del Año de los Latin Power Players de 2026. “Llegó [Beto] con su ordenador y fue tan clara la visión de lo que quería”, contó. “No hay camino sin fracaso, hay que buscar esa identidad; es lo que tiene Rawayana, que es una banda muy difícil de encasillar, pero muy fácil de reconocer”, añadió.

La identidad venezolana detrás del espectáculo

Para Montenegro, la trayectoria de Rawayana también ha estado marcada por la necesidad de aprender sobre la marcha. La banda, fundada en Caracas en 2010 por cuatro amigos universitarios, tuvo que asumir tareas de producción y organización antes de dar el salto internacional.

Somos venezolanos, y al venir de un lugar donde básicamente no había una base o estructura de nada, nosotros tuvimos que inventar, producir nuestros conciertos, entender todos los aspectos del negocio de manera intuitiva" Alberto "Beto" Montenegro – Integrante de Rawayana

“Luego, cuando empezamos a salir internacionalmente, empezamos a entender otras cosas”, añadió.

En ese camino, Los Amigos Invisibles y Cultura Profética fueron referentes importantes. Story describió a la primera agrupación como “una institución” que les permitió imaginar otras posibilidades musicales, especialmente cuando Rawayana exploraba un sonido más alternativo. “Esta gente se propuso salir de Venezuela poniendo el máximo nivel muy basado en una identidad. Recuerdo el shock de haber visto a Los Amigos Invisibles (en vivo). Nos cambió la vida”, recordó. Sobre Cultura Profética, añadió que “también eran uno de los proyectos que podíamos ver relativamente cercanos”.

Cambios creativos y planes para el futuro

La pandemia también llevó al grupo a revisar su manera de trabajar. “La pandemia nos obligó a revisar, replantearnos todo y cambiar. Ese fue un punto clave para nosotros”, afirmó Montenegro. El vocalista explicó que la banda busca nuevas herramientas y sonidos para mantener su propuesta en movimiento.

El cantante también relacionó el crecimiento del proyecto con la confianza, la resiliencia y el orgullo venezolano. “Nosotros lo que hemos hecho es canalizar esa energía, una energía muy poderosa”, señaló, antes de mencionar las banderas que los acompañan en medio de la crisis migratoria venezolana.

Ante la posibilidad de llegar a los estadios, Schafer consideró que la banda tiene potencial para seguir creciendo, aunque destacó que la meta principal es vivir de la música. “Ese crecimiento constante te irá llevando, pero lo bonito es vivir de esto [la música], esa es la meta real”, dijo. “Llegar a hacer cosas en el camino es bonito, pero tocar en un estadio no va a cambiar el paso o la experiencia, es solo un paso en muchas cosas que puede hacer la banda”, agregó.

Al finalizar el panel, Schafer anunció que Live Nation donará $100,000 dólares a la Fundación El After, creada recientemente por Rawayana para apoyar los esfuerzos de recuperación en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio.

La banda promociona su álbum “¿Dónde Es El After?”, publicado por Brocoli Records y distribuido por Rimas Entertainment, nominado a álbum del año en los Latin Grammys 2026. Además, figura entre los finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina, cuya ceremonia se celebrará el jueves 22 de octubre en Miami y se transmitirá por Telemundo y Peacock.

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