El príncipe Harry confiesa que quiere reconciliarse con su familia

El príncipe Harry aseguró que desea recuperar los vínculos familiares con el rey Carlos III y su hermano, el príncipe William, y dejó claro que está dispuesto a superar los conflictos del pasado. En una entrevista con la revista GQ, el duque de Sussex habló sobre las dificultades que atraviesa su familia y defendió la reconciliación como una prioridad en medio de los problemas que enfrenta el mundo.

Las declaraciones llegan casi dos meses después del regreso de Harry y su familia al Reino Unido. Desde entonces, el príncipe ya se ha reunido con su padre, pero sigue pendiente un encuentro con William, con quien se cree que no habla desde hace cuatro años.

La entrevista formó parte de “One More Question”, la serie semanal de conversaciones de GQ, en la que el periodista Zach Baron le preguntó a Harry si la complicada relación con su padre y su hermano le causaba aflicción.

“Sí, por supuesto. Creo que, desde una perspectiva familiar, de nuevo: es otro tema con el que muchísima gente se identifica. Hay desacuerdos entre hermanos, relaciones rotas entre hijos y padres, hijos y uno de los padres. Eso me viene a la mente constantemente cuando hablo con la gente”, respondió.

Harry defiende la reconciliación familiar

El príncipe reconoció que muchas personas siguen de cerca su situación familiar y se preguntan cómo podría resolverla. A su juicio, la experiencia también puede ayudar a otros a afrontar sus propios conflictos. Sin embargo, una de sus afirmaciones llamó la atención cuando comentó: “Y hay gente que no quiere que funcione”.

La frase llevó a un portavoz de los duques de Sussex a aclarar el sentido de sus palabras y descartar que fueran un ataque contra algún integrante de la familia real.

“No pretendía en absoluto ser una crítica a su hermano ni a ningún otro miembro de su familia. El comentario se hizo en un contexto general y no iba dirigido a su familia de ninguna manera”, precisó el representante.

Yo sí quiero que funcione" Príncipe Harry

A continuación, insistió en la importancia de dejar atrás las diferencias: “Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es la reconciliación. Ese es el punto clave”.

El duque reconoció que superar los conflictos no significa borrar sus consecuencias y reflexionó sobre la manera de afrontar las experiencias dolorosas. “Las cicatrices permanecen para siempre, pero tu percepción y tu mentalidad respecto a lo sucedido, sin duda, son clave para dejar ir el pasado. Eso es algo que animo a todos a hacer. Si hay cosas del pasado que aún te afectan a diario, es más difícil superarlas”.

También explicó su postura con una reflexión sobre el desgaste que provocan las disputas: “Pero sí, para mí, ya hay suficiente drama en el mundo y en la vida de las personas como para seguir lidiando con problemas familiares”.

Meghan Markle y Harry tienen otra actitud sobre el Reino Unido

En la conversación con GQ, Harry también habló sobre su perspectiva actual respecto a vivir en el Reino Unido junto a Meghan Markle. El príncipe admitió que ambos han cambiado su manera de afrontar esa posibilidad, seis años después de abandonar el país.

“Creo que, sin duda, nuestra actitud ha cambiado”, afirmó. Al explicar su postura, mencionó la importancia de haber hablado de sus experiencias y de generar conciencia sobre lo ocurrido, incluido el acoso mediático que denunció durante años.

“Creo que una vez que lo has vivido, una vez que hayas podido hablar de ello y crear conciencia, la gente lo verá tal como es, lo que hará que el ambiente sea un poco más llevadero”, señaló.

Harry reconoció que visibilizar estos problemas no garantiza que ciertas conductas desaparezcan y expresó su esperanza de que puedan cambiar. También aludió a los últimos seis años y a su batalla judicial contra la prensa sensacionalista británica.

“Ojalá todos podamos pasar página. Y con todo lo demás que está sucediendo en el mundo, hay aspectos del pasado que estoy seguro de que todos nosotros, yo, mi familia, parte de la prensa británica, quisiéramos dejar atrás y trabajar por el bien común”, concluyó.

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