Estudiante de la Universidad de Arizona afirma haber sido agredida sexualmente por dos hombres en una fraternidad

Una estudiante de la Universidad de Arizona denunció haber sufrido una agresión sexual por parte de dos hombres en la sede de la fraternidad Sigma Phi Epsilon, un incidente ocurrido durante una reunión social a finales de agosto, según documentos judiciales presentados recientemente.

La mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer, informó al departamento de policía universitario que el pasado 26 de agosto sostuvo un beso consentido con uno de los señalados dentro del inmueble. Sin embargo, declaró no haber dado su consentimiento para mantener relaciones sexuales.

La denunciante relató haber consumido tequila, haber presenciado la agresión por parte de dos sujetos y haber despertado al día siguiente sin ropa interior ni pantalones, además de presentar molestias para tragar, informó CBS News.

Tras los hechos, la joven acudió a un centro médico para someterse a un examen forense e interpuso la denuncia correspondiente.

En una conversación telefónica grabada dos días después, uno de los involucrados admitió la interacción sexual, defendió que existió consentimiento y negó la participación de un segundo hombre. El sujeto argumentó haber estado en estado de ebriedad y mencionó la existencia de grabaciones de video realizadas por terceros.

Reacción de las autoridades y de la fraternidad

Las acusaciones trascendieron semanas después de que las autoridades universitarias pausaran temporalmente las operaciones de 21 fraternidades debido a reportes de consumo de sustancias. En el caso de Sigma Phi Epsilon, la sede ya mantenía una condición probatoria desde julio por incidentes de abusos.

“La fraternidad ha suspendido a los implicados mientras se lleva a cabo la investigación. Cualquier miembro que resulte responsable será expulsado de Sigma Phi Epsilon, y cooperaremos plenamente con las autoridades policiales en su búsqueda de responsabilidades conforme a la ley”, seclaró el director ejecutico de la organización Sigma Phi Epilson, quien agregó que no se admitirán acciones de represalia contra la denunciante o los testigos.

Mientras tanto,, el departamento de policía de la institución mantiene las averiguaciones abiertas sin confirmar detenciones, mientras que la Fiscalía del Condado de Pima precisó que la causa no ha sido remitida a sus oficinas para el procesamiento penal.

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