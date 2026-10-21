La venezolana María Gabriela de Faría protagonizará “Night At The Oasis”

Tras su exitosa participación en “Superman” (2025), se ha confirmado que la venezolana María Gabriela de Faría será parte del elenco de “Night At The Oasis”, una película independiente escrita y dirigida por Kim Caicedo.

Aunque no se ha revelado cuál es el personaje que interpretará De Faría, “Deadline” ha asegurado que es uno de los principales. El elenco también estará conformado por Tony Revolori, Audrina Miranda y Lou Lou Safran. Todos estos actores han sido parte de películas y franquicias importantes de Hollywood como “The Grand Budapest Hotel” (2014), “Jurassic World Rebirth” (2025) y “Shazam” (2019), respectivamente.

La lista de actores que participará también incluye a Marcela Carvajal, Alysia Reiner, Connor Apolo, Ken Kirby, Noen Perez y Nishta Cattinari.

A través de un comunicado compartido por la cineasta Kim Caicedo, se explica: “Esta historia proviene de la vida real, lo cual es maravilloso para la narrativa, pero terrible para las personas que tienen que vivirla. Quise honrar esa experiencia sin perder el humor ni el caos que la hacen real”.

“Night At The Oasis” narrará la historia de una niña de 11 años que debe enfrentarse a recorrer sola el mundo luego de que su padre la dejara olvidada en una estación de gasolina.

Se dice que esta película comenzará a ser rodada a finales de este año, aunque no se ha dicho cuándo planean hacer su estreno.

La película “Night At The Oasis” se filmará con los equipos de Kodak en Atlanta y Los Ángeles, así como de Panavision.

Sobre esto, Caicedo reveló en el comunicado: “Filmar en película me parece lo más adecuado para esta historia porque quiero que las imágenes tengan vida, la sensación de estar viendo un recuerdo, impredecible e imposible de rebobinar como la vida misma”.

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