Zendaya protagonizará una nueva película de ciencia ficción

A pocas semanas de que llegue a los cines “Dune: Part Three”, se ha confirmado que Zendaya ha sido seleccionada para protagonizar una nueva película de ciencia ficción, la cual será dirigida por Alex Garland.

Este nuevo proyecto de A24 se está preparando para comenzar producción en 2027, aunque por ahora se desconoce cuál es la trama de la película. Lo que sí se sabe es que Garland está encargado de la dirección y del guion.

Tampoco se ha informado quiénes completarán el elenco al lado de Zendaya, quien este año también estrenó junto con A24 la película “The Drama”, la cual protagonizó junto a Robert Pattinson, y que resultó ser uno de los éxitos de taquilla del año.

Por otro lado, la colaboración entre A24 y el cineasta ha sido bastante duradera, pues a través de ellos Garland ha estrenado varias de sus películas: “Ex Machina” (2014), “Civil War” (2024), “Men” (2022) y “Warfare” (2025).

Por ahora, ninguno de los involucrados en el proyecto ha dado declaraciones, pero se espera que el rodaje comience en 2027 y que su estreno se programe para el 2028.

Hay que recordar que A24 alcanzó este año el mayor éxito en taquilla de su historia con “Backrooms”, película dirigida por un joven director de 21 años que comenzó su carrera audiovisual creando videos para YouTube. La ópera prima de Kane Parsons superó los $390 millones de dólares en taquilla mundial, y logró convertirse en una de las mayores sorpresas del 2026.

Este también ha sido un año movido para Zendaya, que estrenó la tercera y última temporada de “Euphoria”. Al mismo tiempo que ha destacado en las salas de cine por ser protagonista de “The Drama” y de “Spider-Man: Brand New Day”, junto con su pareja Tom Holland. También es parte del elenco de “The Odyssey” y se está preparando para en diciembre estrenar el final de la trilogía de “Dune”.

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