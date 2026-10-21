Nueva Jersey ofrece hasta $22,000 para el enganche de una primera vivienda: quiénes califican

Comprar una primera vivienda en Nueva Jersey puede resultar más accesible con una ayuda estatal de hasta $22,000 para el enganche y los gastos de cierre. El monto máximo requiere combinar dos programas y cumplir condiciones sobre la compra y los antecedentes de propiedad de la familia.

Cómo se llega a los $22,000

La Agencia de Vivienda y Financiamiento de Hipotecas de Nueva Jersey (NJHMFA, por sus siglas en inglés) ofrece una asistencia inicial de $10,000 o $15,000, dependiendo del condado donde esté la propiedad.

Los compradores que también califiquen como compradores de su primera vivienda pueden sumar $7,000. Así, el apoyo combinado alcanza $17,000 o $22,000.

El dinero puede utilizarse para el enganche –la parte del precio que pagas al comprar– y los gastos de cierre, que son los cargos necesarios para formalizar la operación.

La ayuda debe acompañar una hipoteca de NJHMFA obtenida mediante una institución financiera participante.

También existen límites de ingresos y del precio de compra.

Quiénes pueden calificar

Para el programa general, se considera comprador primerizo a quien no ha sido propietario de una vivienda durante los últimos tres años.

Para recibir los $7,000 adicionales, se exige además que sus padres o tutores legales no tengan actualmente propiedades residenciales, ni en Estados Unidos ni en otro país.

Su cónyuge o pareja y los demás integrantes del hogar tampoco deben haber sido propietarios de una residencia principal durante los tres años anteriores a la compra.

Otra vía de elegibilidad contempla a personas que estuvieron bajo cuidado tutelar en Nueva Jersey.

No es necesario vivir actualmente en el estado para solicitar una hipoteca del programa, pero sí comprar allí y utilizar la propiedad como residencia principal.

Los límites de ingresos dependen de la ubicación y el tamaño de la familia; el prestamista también evaluará el historial crediticio y las deudas del solicitante.

En qué condados ofrecen el monto máximo

La ayuda combinada de $22,000 corresponde a compras en Bergen, Essex, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean, Passaic, Somerset y Union.

En Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Salem, Sussex y Warren, el total combinado es de $17,000.

Qué debes cumplir para no devolver la ayuda

El apoyo se entrega como un segundo préstamo sin intereses ni pagos mensuales. La deuda puede quedar perdonada después de cinco años si cumples las condiciones.

Debes ocupar la vivienda como residencia principal dentro de los 60 días posteriores al cierre y seguir viviendo allí durante cinco años.

Para obtener la condonación, tampoco debes refinanciar ni transferir la primera hipoteca durante ese periodo.

Cómo iniciar el trámite

Las solicitudes se realizan mediante prestamistas participantes. Puedes completar el formulario de NJHMFA para que la agencia te conecte con hasta tres instituciones de tu zona.

El prestamista revisará qué programa corresponde a tu situación y cuánto puedes recibir.

Para orientación, llama al 1-800-654-6873, también identificado como 1-800-NJHOUSE. La agencia ofrece guías y materiales en español para explicar el proceso de compra.

Sigue leyendo:

– Costco influye en dónde quieren vivir los estadounidenses: 3% de los anuncios destacan su cercanía

– Este estado da hasta $1,000 a quienes pagaron renta o impuestos de su vivienda

– Pago inicial de tu primera vivienda: cómo ahorrar sin reunir el 20%