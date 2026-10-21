Pago inicial de tu primera vivienda: cómo ahorrar sin reunir el 20%

Comprar tu primera casa es una de las decisiones más importantes para tu futuro financiero, pero dar ese paso puede ser complicado si apenas comienzas tu vida laboral, tienes pocos ahorros o todavía estás construyendo tu historial crediticio. Para muchos compradores, reunir el dinero suficiente para entrar al mercado inmobiliario es uno de los principales obstáculos.

La dificultad aumenta en un mercado donde las tasas hipotecarias superaron el 7% al cierre de septiembre de 2026 y el precio mediano de las viviendas alcanzó los $393,895, según Redfin. Sin embargo, no siempre necesitas ahorrar el 20% del valor de una propiedad: una casa de $400,000 podría requerir un pago inicial de apenas $12,000 si calificas para una hipoteca con una entrada del 3%.

Si consideras solicitar un crédito hipotecario, comienza por definir un precio compatible con tus ingresos, consulta las opciones de préstamo para las que podrías calificar y establece una meta de ahorro mensual sostenible.

También revisa los programas de asistencia para compradores de primera vivienda en Nueva York y Nueva Jersey. Algunos ayudan a cubrir el pago inicial o los costos de cierre, aunque están sujetos a requisitos de ingresos, elegibilidad y otras condiciones.

Cómo calcular el pago inicial y reducir el ahorro que necesitas

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) explica en su guía para compradores que existen opciones hipotecarias que no exigen reunir el 20% del precio de la propiedad. Sin embargo, destinar todos tus ahorros al pago inicial puede dejarte sin fondos suficientes para completar la compra y afrontar los primeros gastos como propietario.

Los costos de cierre suelen representar entre el 2% y el 5% del precio de la vivienda, según la CFPB. En el ejemplo de una propiedad de $400,000, eso equivale a entre $8,000 y $20,000 adicionales. Por tanto, necesitarías entre $20,000 y $32,000 para cubrir el pago inicial del 3% y los costos de cierre, antes de considerar la mudanza y las reservas para emergencias. Los programas de asistencia disponibles podrían reducir la cantidad que debes aportar de tu bolsillo.

Una entrada baja te obliga a desembolsar más al final

No todos los préstamos aceptan 3%. La CFPB señala que muchos exigen 5% o más, y que el desembolso inicial influye en la cantidad de intereses y costos que se pagarán a lo largo de la vida del crédito.

Con una hipoteca convencional y menos de 20% de entrada, probablemente debas pagar seguro hipotecario privado. Ese seguro protege al prestamista, no a ti, y aumenta el costo del crédito. En este caso, debes comparar también la mensualidad, no solo cuánto necesitas reunir.

Convierte el ahorro en calendario

“Tener ahorros hace que sea más fácil comprar una casa”, señaló la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) en su orientación del 24 de junio de 2019.

Resta tus ahorros de la meta y divide el faltante entre los meses previstos. Por ejemplo: reunir $24,000 desde cero en 36 meses requiere aproximadamente $667 mensuales, sin contar intereses.

Para llegar a esa meta:

Separa una cuenta para la vivienda y programa transferencias después de cobrar

para la vivienda y programa transferencias después de cobrar Revisa gastos recurrentes y dirige los recortes al ahorro

Destina parte de tu reembolso tributario al pago inicial

Ajusta las transferencias si tus ingresos cambian para evitar sobregiros

Si no puedes ahorrar esa cantidad, ajusta el plazo o el precio. No conviertas una meta de ahorro en deuda.

Protege el dinero que necesitarás

La CFPB aconseja conservar un colchón equivalente a tres a seis meses de gastos, además de separar dinero para mudanza y reparaciones. No calcules la entrada usando todo tu saldo bancario.

Si planeas comprar en cinco años o menos, evita arriesgar ese fondo en inversiones volátiles: Investor.gov, de la Comisión de Bolsa y Valores, advierte que podrías tener que vender con pérdidas.

Una cuenta de ahorro en un banco asegurado puede ayudarte a protegerlo. Verifica cobertura y comisiones; la FDIC asegura depósitos hasta $250,000 por depositante, por banco asegurado y por categoría de titularidad.

Nueva York exige ahorro propio

En la ciudad de Nueva York, el programa HomeFirst ofrece préstamos que pueden perdonarse de hasta $100,000 para compradores primerizos en los cinco condados, aplicables a entrada o cierre. Sin embargo, exige aportar al menos 3% del precio con fondos propios: la ayuda no sustituye todo tu ahorro.

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda indica que debes “tener ahorros propios”. También exige educación para compradores, cumplir límites de ingresos y ocupar la vivienda como residencia principal. El préstamo puede perdonarse después de 10 o 15 años, según el monto de la asistencia y el tipo de financiamiento.

En cualquier caso, contacta una agencia aprobada antes de comprometer dinero. Hay organizaciones con atención en español.

Nueva Jersey puede reducir la meta

La Agencia de Financiamiento de Vivienda e Hipotecas de Nueva Jersey ofrece asistencia para el pago inicial y los costos de cierre de hasta $15,000, según el condado, a compradores primerizos que cumplan los requisitos. El beneficio funciona como un segundo préstamo sin intereses ni pagos mensuales y puede perdonarse después de cinco años, sujeto a las condiciones del programa.

Quienes además califiquen como compradores de primera generación pueden recibir $7,000 adicionales. La asistencia total puede llegar a entre $17,000 y $22,000, según el condado y la elegibilidad. Debes combinarla con una hipoteca participante de la agencia y cumplir los límites de ingresos y precio de compra.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el ahorro para tu primera vivienda

¿Es obligatorio reunir 20% para contratar una hipoteca?

No. Existen opciones con entradas menores, sujetas a requisitos; compara el costo total antes de elegir.

¿El pago inicial incluye el cierre?

No. Los costos de cierre se calculan por separado y suelen equivaler a 2%-5% del precio.

¿Cuánto debo ahorrar cada mes?

Divide tu meta pendiente entre los meses disponibles. Si faltan $12,000 y tienes 24 meses, necesitas $500 mensuales, sin intereses.

¿Las ayudas eliminan el ahorro propio?

No necesariamente. HomeFirst exige al menos 3% del precio con tus propios fondos.

Conclusión

Antes de comprar tu primera casa, comprueba si podrías pagar la mensualidad y una reparación inesperada. Si reunir el pago inicial te deja sin reservas, posponer la firma puede evitar que empieces como propietario dependiendo de tarjetas de crédito para cubrir una reparación o un gasto inesperado.

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