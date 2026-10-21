Por qué nunca debes compartir tus labiales con otras chicas, ni con tu mejor amiga

Aunque parece un gesto inofensivo podría traer consecuencias: los dermatólogos advierten que, bajo ninguna circunstancia, debes compartir tus lápices labiales, ninguno. La razón es que, al ser un cosmético personal, entra en contacto directo con una zona delicada y expuesta como los labios.

Ya sea labiales en barra, brillos o bálsamos hidratantes, son productos que pueden contaminarse con microorganismos presentes en la piel, la boca y la saliva. Y si bien no significa que cada préstamo provoque una infección, utilizar el mismo producto entre varias personas aumenta las probabilidades de transmitir ciertos virus y bacterias.

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¿Qué enfermedades puedes contraer al compartir tus labiales?

El doctor Jack Levy, dermatólogo certificado en cirugía micrográfica y del Weill Cornell Medicine, dice que una de las principales preocupaciones es el virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1), responsable de la mayoría de los casos de herpes oral.

Según el experto, esta infección puede causar pequeñas ampollas dolorosas en los labios o alrededor de la boca.

En conversación con la revista Today también asegura que “estos virus son bastante comunes”. El riesgo de transmisión es mayor cuando una persona tiene lesiones activas, pero el virus también puede transmitirse sin síntomas visibles.

Asimismo, la Academia Estadounidense de Dermatología recomienda no compartir labiales ni otros artículos personales que puedan transmitir el virus del herpes.

Otro riesgo son las infecciones bacterianas: algunos microorganismos, como los estafilococos, pueden causar infecciones cutáneas si encuentran una vía de entrada al organismo.

¿Cómo cuidar tus labios y evitar infecciones?

Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan adoptar algunas precauciones sencillas:

Utiliza tus propios cosméticos: no compartas labiales, bálsamos ni brillos, aunque sean de una amiga cercana o un familiar.

no compartas labiales, bálsamos ni brillos, aunque sean de una amiga cercana o un familiar. Lávate las manos antes de aplicarlos: así reduces la posibilidad de trasladar microorganismos al producto y a la boca.

así reduces la posibilidad de trasladar microorganismos al producto y a la boca. Si tienes ampollas, heridas o sospechas de herpes labial: no utilices productos directamente sobre la zona ni los compartas.

no utilices productos directamente sobre la zona ni los compartas. No confíes únicamente en la limpieza superficial: pasar un pañuelo por la barra no garantiza que se hayan eliminado los microorganismos.

Si ya compartiste un labial no significa que necesariamente que te vayas a enfermar. Lo recomendable es dejar de compartirlo y, si se trata de una barra o un producto cuya superficie estuvo en contacto directo con otra persona, sustituirlo es la opción más prudente.

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