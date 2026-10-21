Premios Billboard de la Música Latina 2026: más detalles de las presentaciones

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 reunirán a figuras consagradas, nuevos talentos y colaboraciones especiales en una ceremonia que tendrá 16 presentaciones musicales y varios reconocimientos a grandes nombres de la industria.

Cristian Castro, Fuerza Regida, Rosalía y Rubén Blades recibirán distinciones por sus respectivas trayectorias y aportes, mientras que el escenario también acogerá un homenaje a Juan Gabriel y actuaciones que marcarán su debut en la televisión.

La gala se celebrará este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con Carmen Villalobos y Javier Poza como presentadores. La transmisión comenzará a las 8 p. m. ET / 7C por Telemundo y Peacock. Además, esta edición tendrá una novedad histórica, pues los fans elegirán por primera vez al ganador de uno de los premios.

Las colaboraciones y los homenajes que tendrá la gala

La programación musical combinará estrenos mundiales, presentaciones televisivas por primera vez y encuentros entre artistas de distintas generaciones. Víctor Manuelle y Elvis Crespo protagonizarán uno de los estrenos mundiales, al igual que RIZA junto a Pablo Alborán. Manuel Turizo también tendrá una actuación en la ceremonia.

Entre las presentaciones que llegarán por primera vez a la televisión estarán las de los finalistas Tito Double P, Xavi y Ozuna, además de Wisin junto a Ivy Queen, Nanpa Básico con Melymel y La Nueva Ola de Cumbia.

Cristian Castro, quien recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística, compartirá una actuación especial con Ha*Ash. También subirán al escenario Fuerza Regida junto a Chuyin, mientras que SANTOS BRAVOS debutará en esta premiación. Kapo, otro de los finalistas, llevará su propuesta musical al espectáculo.

El género reparto tendrá presencia por primera vez en la historia de estos premios, con actuaciones de Erick Brian y Pututi & Nesty.

La música también servirá para recordar a Juan Gabriel, a diez años de su fallecimiento. Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia participarán en un homenaje al legado del cantautor mexicano.

La ceremonia incluirá además un segmento de reflexión ante los desastres naturales que han afectado a distintas comunidades. José Luis Rodríguez “El Puma”, Nella y Nanpa Básico unirán sus voces para transmitir un mensaje de conciencia y unidad.

Los artistas que recibirán premios especiales

Cuatro figuras serán distinguidas por sus contribuciones a la música latina. Cristian Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística, mientras que Fuerza Regida será reconocido con el Premio Billboard Vanguardia por su propuesta y su impacto en la industria.

Rosalía, que suma seis menciones como finalista, recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama por su influencia artística y proyección internacional. Rubén Blades, por su parte, será distinguido con el Premio Billboard Ícono, que reconoce una carrera extraordinaria y su vigencia musical.

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