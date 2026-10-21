¿Qué pasa con los nutrientes al congelar los alimentos?

La congelación es uno de los métodos de conservación de alimentos más seguros, ya que permite preservar la calidad óptica de la comida por más tiempo. Sin embargo, surge la duda: ¿realmente conserva todos sus nutrientes? ¿Cuáles son los efectos de la congelación en la calidad nutricional? Una ingeniera en alimentos explica cómo se conservan los nutrientes y cómo ocurre este proceso.

La ingeniera en alimentos Mariana Zapién manifiesta que, cuando un alimento se congela, sus nutrientes no desaparecen por bajar la temperatura. Por el contrario, la congelación ofrece ventajas de conservación, ya que preserva el alimento en su mejor momento de calidad.

Los alimentos congelados facilitan controlar las porciones y evitar desperdicios. Crédito: CGN089 | Shutterstock

Frescos vs. congelados: Lo que dice la ciencia

¿Sabías que el brócoli congelado puede tener más vitaminas que el fresco que lleva días en el refrigerador? Crédito: Shutterstock

Zapién cita un estudio en el cual se compararon frutas y verduras frescas, congeladas y refrigeradas durante varios días. Los resultados mostraron que las frescas fueron consistentemente superiores en vitaminas y otros nutrientes.

Sin embargo, un dato relevante es que los productos congelados conservaron mayores cantidades de ciertos nutrientes que aquellos que habían permanecido refrigerados.

Los secretos de la congelación

Antes de llevar esa carne a casa, observa los cristales de hielo y el empaque. Un envase inflado es señal de bacterias activas. Crédito: Shutterstock

Zapién advierte que no toda la congelación es igual:

Congelación lenta: Como la que ocurre en un congelador doméstico, forma cristales de hielo más grandes que pueden dañar la estructura del alimento. Esto trae como consecuencia que, al descongelarlo, pueda perder más agua y cambiar su textura .

Como la que ocurre en un congelador doméstico, forma que pueden dañar la estructura del alimento. Esto trae como consecuencia que, al descongelarlo, pueda . Congelación rápida (ultracongelación): Se forman cristales mucho más pequeños, lo que ayuda a reducir el daño celular, conservando de mejor manera la textura, el sabor y la calidad del alimento.

Este tipo de procesos frena el crecimiento de microorganismos y prolonga la vida útil de los productos. La experta concluye que congelar no significa perder nutrientes; por el contrario, permite conservar la gran mayoría de ellos y tenerlos disponibles siempre que los necesitemos.

¿Cómo congelar de forma segura?

Los tiempos seguros de refrigeración y congelación recomendados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el Departamento de Agricultura (USDA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para mantener tus alimentos en perfecto estado:

Huevos y lácteos

Huevos frescos con cáscara : En el refrigerador duran de 3 a 5 semanas. No se deben congelar con cáscara, aunque crudos sin cáscara (yemas y claras) se conservan de 2 a 4 días en la nevera y hasta 1 año en el congelador.

: En el duran de 3 a 5 semanas. No se deben con cáscara, aunque crudos sin cáscara (yemas y claras) se conservan de 2 a 4 días en la nevera y hasta 1 año en el congelador. Huevos duros : En el refrigerador duran 1 semana (pelados o con cáscara en recipiente cerrado). No se congelan bien.

: En el duran 1 semana (pelados o con cáscara en recipiente cerrado). No se congelan bien. Leche (brick abierto) : En el refrigerador se mantiene de 7 a 14 días y en el congelador unos 3 meses (al descongelar puede separarse, por lo que es mejor usarla para cocinar).

: En el se mantiene de 7 a 14 días y en el unos 3 meses (al descongelar puede separarse, por lo que es mejor usarla para cocinar). Quesos duros (enteros o en trozos): En el refrigerador duran de 3 a 4 semanas y en el congelador de 1 a 2 meses, manteniendo su calidad. Los quesos blandos y frescos duran menos, así que conviene consultar la etiqueta.

Carnes rojas, aves y pescados

Carne molida (res/cerdo) : En el refrigerador aguanta de 1 a 2 días y en el congelador de 3 a 4 meses. Una vez cocida, dura de 3 a 4 días en la nevera y de 2 a 3 meses congelada.

: En el aguanta de 1 a 2 días y en el de 3 a 4 meses. Una vez cocida, dura de 3 a 4 días en la nevera y de 2 a 3 meses congelada. Chuletas, filetes y asados (crudos) : En el refrigerador se conservan de 3 a 5 días y en el congelador de 4 a 12 meses dependiendo del corte (la ternera dura de 6 a 12 meses y el cerdo de 4 a 6 meses aproximadamente).

: En el se conservan de 3 a 5 días y en el de 4 a 12 meses dependiendo del corte (la ternera dura de 6 a 12 meses y el cerdo de 4 a 6 meses aproximadamente). Pollo o pavo en trozos (crudo) : En el refrigerador duran de 1 a 2 días y en el congelador hasta 9 meses (entero puede durar hasta 1 año congelado).

: En el duran de 1 a 2 días y en el hasta 9 meses (entero puede durar hasta 1 año congelado). Aves cocidas (pollo, pavo) : En el refrigerador duran de 3 a 4 días y en el congelador de 2 a 6 meses (los guisos de ave se mantienen de 2 a 3 meses).

: En el duran de 3 a 4 días y en el de 2 a 6 meses (los guisos de ave se mantienen de 2 a 3 meses). Fiambres y embutidos (paquete abierto o en lonchas) : En el refrigerador duran de 3 a 5 días y en el congelador de 1 a 2 meses. El jamón cocido envasado al vacío debe seguir la fecha del envase y consumirse pronto una vez abierto.

: En el duran de 3 a 5 días y en el de 1 a 2 meses. El jamón cocido envasado al vacío debe seguir la fecha del envase y consumirse pronto una vez abierto. Pescado fresco (magro/graso): En el refrigerador se mantiene de 1 a 2 días y en el congelador de 2 a 6 meses por motivos de calidad. El pescado graso tiende a oxidarse, por lo que es mejor consumirlo antes.

Platos preparados y verduras

Sopas y guisos (con carne/verduras) : En el refrigerador duran de 3 a 4 días y en el congelador de 2 a 3 meses (es clave enfriarlos rápido antes de refrigerar o congelar).

: En el duran de 3 a 4 días y en el de 2 a 3 meses (es clave enfriarlos rápido antes de refrigerar o congelar). Pizza cocida : En el refrigerador dura de 3 a 4 días y en el congelador de 1 a 2 meses si se conserva en recipiente hermético o bien envuelta.

: En el dura de 3 a 4 días y en el de 1 a 2 meses si se conserva en recipiente hermético o bien envuelta. Verduras cocidas : En el refrigerador duran de 3 a 4 días y en el congelador de 2 a 3 meses (evita recalentarlas más de una vez).

: En el duran de 3 a 4 días y en el de 2 a 3 meses (evita recalentarlas más de una vez). Comidas listas congeladas (comerciales): En el refrigerador dependen de la etiqueta (generalmente de 1 a 2 días tras descongelar) y en el congelador de 3 a 4 meses en óptimas condiciones de calidad.

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