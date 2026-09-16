¿Dónde colocar los huevos en el refrigerador? Un experto explica el lugar correcto

La temperatura es un elemento clave para la conservación de los alimentos por más tiempo. Una de las recomendaciones más frecuentes es evitar colocar los huevos en la puerta del refrigerador para prevenir los cambios de temperatura. Sin embargo, un experto en gastronomía científica explica lo que ocurre realmente en esta ubicación del frigorífico.

Heinz Wuth es un chef especializado en gastronomía científica con amplia experiencia en experimentos en la cocina para desmontar mitos.

Para determinar si la ubicación en la puerta tiene un verdadero impacto en los huevos, realizó pruebas de medición de la temperatura en la parte central del refrigerador y en la puerta, simulando una apertura normal de 30 segundos, con los siguientes resultados:

Fondo del refrigerador: Registró 3 °C.

Registró 3 °C. Puerta del refrigerador: Obtuvo entre 6 °C y 9 °C.

Luego hizo una prueba colocando agua a 14 °C en dos vasos tapados: uno al fondo y otro en la puerta. Después de una hora, el agua del fondo bajó a 9 °C y la de la puerta quedó en 12 °C.

Hizo la misma prueba con huevos a 10 °C, realizando un pequeño agujero para medir su temperatura interna:

Tras 1 hora: El huevo del fondo llegó a 6 °C y el de la puerta a 9 °C.

¿La temperatura realmente afecta los huevos?

Wuth advierte que en principio la puerta registra mayor temperatura y enfría más lentamente, pero fue más allá y extendió el experimento durante 24 horas.

Para lograr mayor efectividad en la prueba, preparó nuevos huevos, les hizo agujeros, los cubrió con cinta adhesiva y los dejó en ambas zonas, respetando las aperturas normales del equipo.

Luego de 24 horas, los resultados no mostraron un cambio de temperatura significativo: “El huevo del fondo alcanzó los 2 °C y el de la puerta los 3 °C”.

La ciencia detrás del enfriamiento

La explicación científica es que esto ocurre porque el aire cambia rápidamente, pero los alimentos demoran más en modificar su temperatura interna.

“Si un alimento estará poco tiempo en el refrigerador, la puerta no es la zona más recomendable. En cambio, si permanecerá durante más tiempo y el equipo conserva una temperatura adecuada, puede mantenerse ahí sin problema”.

Aunque la recomendación general es guardar los huevos en su envase original dentro de las repisas interiores —que siempre serán las zonas más frías y estables—, lo que realmente influye es el tiempo de almacenamiento.

El refrigerador es el lugar ideal para guardar los huevos. Su ubicación dentro del mismo durante el tiempo de almacenamiento solo afectará en menor grado la temperatura interna del alimento, por lo que esta información es un aporte valioso a la hora de decidir dónde conservarlos.

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