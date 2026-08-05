Cómo guardar y descongelar tu comida de forma segura sin enfermarte en el intento

La planificación del menú es una garantía de comer variado y nutritivo. Sin embargo, cuando se preparan comidas para varios días, es indispensable el manejo seguro de los alimentos para evitar intoxicaciones alimentarias y malestares digestivos.

La ingeniera en alimentos Monse Meléndez explica que los alimentos tienen tiempos específicos de consumo. Para proteínas como el pollo crudo, el tiempo de conservación dura de 1 a 2 días en el refrigerador, mientras que otras carnes duran hasta 4 días.

Cuando se descongelan los alimentos, solo tienes 24 horas para consumirlos y preferiblemente, no los vuelvas a congelar. Para congelar de forma segura hay consejos básicos, como envasar la comida recién hecha en recipientes herméticos y llevarla directamente a congelar.

“El tip de oro es guardar todo en recipientes pequeños; se enfrían más rápido y se ven mucho más apetitosos”, agrega Meléndez.

Las comidas que no vayas a consumir en los tres días siguientes, preferiblemente se deben congelar.

Cómo descongelar los alimentos

Una forma práctica de congelar la comida es en envases pequeños y, a la hora de descongelar, se debe hacer por porciones individuales. La experta recuerda que la comida no se puede congelar y descongelar varias veces.

Una estrategia para guardar la comida de forma segura es congelar lo que se va a consumir al final de la semana y dejar el resto en el refrigerador. Meléndez explica cómo hacerlo en tres pasos:

Paso 1: Si cocinas el lunes, congela de una vez la comida del viernes, sábado y domingo.

Si cocinas el lunes, congela de una vez la comida del viernes, sábado y domingo. Paso 2: El jueves por la noche, pasas la comida del viernes del congelador al refrigerador.

El jueves por la noche, pasas la comida del viernes del al refrigerador. Paso 3: El viernes, haces lo mismo con la del sábado.

Aunque parece obvio, es importante recordar que la forma ideal de descongelar alimentos es siempre dentro del refrigerador. También se puede emplear el microondas o directo en la sartén.

Guía de tiempos seguros de refrigeración y congelación

Las recomendaciones básicas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), la USDA y la FAO establecen los tiempos seguros de refrigeración (≤4 °C / 40 °F) y congelación (≤‑18 °C / 0 °F):

Huevos frescos con cáscara

Refrigerador: 3–5 semanas.

Congelador: No se congelan con cáscara.

Observaciones clave: Crudos sin cáscara (yemas/claras) duran 2–4 días en nevera y 1 año congelados.

Huevos duros

Refrigerador: 1 semana.

Congelador: No se congelan bien.

Observaciones clave: Pelados o con cáscara, conservar en recipiente cerrado.

Leche (brick abierto)

Refrigerador: 7–14 días.

Congelador: ~3 meses.

Observaciones clave: Al descongelar puede separarse; es mejor usarla para cocinar.

Quesos duros (enteros o en trozos)

Refrigerador: 3–4 semanas.

Congelador: 1–2 meses (calidad).

Observaciones clave: Quesos blandos y frescos duran menos tiempo (consultar etiqueta).

Fiambres y embutidos (paquete abierto o en lonchas)

Refrigerador: 3–5 días.

Congelador: 1–2 meses.

Observaciones clave: Jamón cocido envasado al vacío: seguir fecha del envase; una vez abierto, usar pronto.

Carne molida (res/cerdo)

Refrigerador: 1–2 días.

Congelador: 3–4 meses.

Observaciones clave: Cocida dura 3–4 días en nevera y 2–3 meses congelada.

Chuletas, filetes y asados (crudos)

Refrigerador: 3–5 días.

Congelador: 4–12 meses (depende del corte).

Observaciones clave: Ternera dura 6–12 meses; cerdo 4–6 meses aproximadamente.

Pollo o pavo en trozos (crudo)

Refrigerador: 1–2 días.

Congelador: 9 meses.

Observaciones clave: Entero dura hasta 1 año congelado.

Aves cocidas (pollo, pavo)

Refrigerador: 3–4 días.

Congelador: 2–6 meses.

Observaciones clave: Guisos de ave duran 2–3 meses.

Pescado fresco (magro/graso)

Refrigerador: 1–2 días.

Congelador: 2–6 meses (calidad).

Observaciones clave: El pescado graso tiende a oxidarse; consumir antes.

Sopas y guisos (con carne/verduras)

Refrigerador: 3–4 días.

Congelador: 2–3 meses.

Observaciones clave: Enfriar rápido antes de refrigerar o congelar.

Pizza cocida

Refrigerador: 3–4 días.

Congelador: 1–2 meses.

Observaciones clave: Conservar en recipiente hermético o bien envuelta.

Verduras cocidas

Refrigerador: 3–4 días.

Congelador: 2–3 meses.

Observaciones clave: Evitar recalentar más de una vez.

Comidas listas congeladas (comerciales)

Refrigerador: Según etiqueta (generalmente 1–2 días tras descongelar).

Congelador: 3–4 meses (calidad).

Observaciones clave: Nunca volver a congelar un alimento tras haber sido descongelado.

Sigue leyendo:

.Brote de ciclosporosis y lechuga iceberg: alternativas nutritivas y cómo consumir verduras de forma segura

.El error al guardar los huevos que casi todo el mundo comete (y no es la puerta del refrigerador)

.La cyclospora resiste desinfectantes: 3 claves para lavar frutas y verduras de forma segura