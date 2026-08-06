Gustavo Dudamel, Carlos Vives y Rawayana multiplican la ayuda por Venezuela

La respuesta del mundo de la música a la emergencia que vive Venezuela sigue creciendo. A casi dos meses de los terremotos del 24 de junio, nuevas figuras se han unido a las iniciativas para recaudar fondos destinados a las comunidades afectadas.

Mientras Gustavo Dudamel prepara un gran encuentro benéfico en el Hollywood Bowl, la banda Rawayana presentó una colección especial cuyos ingresos estarán dirigidos a las labores de asistencia y reconstrucción.

El próximo 23 de agosto, el reconocido director de orquesta encabezará “Un Concierto para Venezuela”, un evento que reunirá a artistas de distintos géneros con un mismo propósito: transformar la música en ayuda concreta para quienes resultaron afectados por los devastadores sismos.

Junto a Dudamel subirán al escenario Beck, Natalia Lafourcade, Carlos Vives, Lasso y Emmanuel “Meme” del Real, integrante y compositor de “Café Tacvba”. También participarán el cuatrista Jorge Glem y el arpista Eduardo Betancourt, acompañados por la Filarmónica de Los Ángeles.

Concierto con un significado especial

Además del objetivo solidario, la presentación marcará la despedida de Gustavo Dudamel como director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles, por lo que el evento tendrá un significado especial tanto para el músico venezolano como para el público.

“Me siento profundamente honrado de anunciar a estos grandes artistas. La música siempre ha sido una fuerza que nos une más allá de las fronteras, y este concierto es una oportunidad para convertir ese espíritu en una acción significativa”, escribió Dudamel en su cuenta de Instagram.

La iniciativa se realiza en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Ambas organizaciones serán las encargadas de canalizar los recursos obtenidos hacia la atención humanitaria inmediata, así como a proyectos de reconstrucción y recuperación a largo plazo.

Rawayana apuesta por la reconstrucción

El compromiso de Rawayana con Venezuela también continúa tomando forma. La agrupación lanzó la colección “Por ella”, una línea de productos solidarios que incluye la camiseta oficial “Colección 58 – Versión Por Ella” y gorras estilo “SnapBack”. Los ingresos netos serán destinados a apoyar las labores humanitarias y la recuperación de la infraestructura en las zonas afectadas.

“Mientras nos preparamos para donar a partir del 15 de agosto, lanzamos la colección ‘Por ella'”, publicó la banda en sus redes sociales.

La propuesta hace parte de la recién creada Fundación El After, una plataforma impulsada por los integrantes del grupo para coordinar acciones de apoyo tras la tragedia.

“Nuestra naturaleza es preguntarnos: ¿Qué viene después? Y para nosotros la respuesta está en las nuevas generaciones. El acompañamiento a niños y adolescentes tras estos terremotos será la primera de muchas misiones de Fundación El After”, señalaron.

Según cifras compartidas por Rawayana, con datos del Banco Mundial y del Fondo Global para la Reducción de los Desastres y la Recuperación, los daños directos en viviendas, hospitales y vialidad ascienden a 19.6 millardos de dólares. Además, la banda recordó que, de acuerdo con Unicef, cerca de 680,000 niños necesitan asistencia humanitaria. Las donaciones a la Fundación El After estarán disponibles a partir del 15 de agosto.

Sigue leyendo:

Gustavo Dudamel liderará concierto solidario por Venezuela con la LA Phil

Rawayana lanzó una fundación para víctimas de los terremotos en Venezuela

Chayanne y Gilberto Santa Rosa se suman al concierto benéfico por Venezuela