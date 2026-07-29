Rawayana lanzó una fundación para víctimas de los terremotos en Venezuela

Rawayana anunció la creación de la “Fundación El After”, una iniciativa que nace para apoyar a las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio y que tendrá como primera misión acompañar a niños y adolescentes que atraviesan las consecuencias de la emergencia.

La banda dio a conocer el proyecto mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde explicó que la organización buscará responder a una pregunta que consideran esencial después de una tragedia: ¿Qué ocurre cuando desaparecen los titulares y comienza el proceso de recuperación?

“Nuestra naturaleza es preguntarnos: ¿Qué viene después? Y para nosotros la respuesta está en las nuevas generaciones. El acompañamiento a niños y adolescentes tras estos terremotos será la primera de muchas misiones de ‘Fundación El After’”, expresó el grupo.

La prioridad será la recuperación de los más jóvenes

En el mismo mensaje, Rawayana recordó la magnitud del desastre. Según cifras del Banco Mundial y del Fondo Global para la Reducción de los Desastres y la Recuperación, los daños directos en viviendas, hospitales e infraestructura vial ascienden a $19,6 millardos de dólares.

La agrupación también citó datos de Unicef, que estiman en 680,000 el número de niños afectados que requieren asistencia humanitaria, una realidad que motivó el nacimiento de esta fundación.

Además de anunciar la nueva organización, los músicos hicieron un repaso por los aportes que ya han realizado a distintas entidades dedicadas a la atención de la emergencia, entre ellas World Central Kitchen, Yummy Rides, Cáritas de Venezuela, Hogar Bambi, Connector House, ADN Venezuela y Fundación Altius.

“Seguimos planificando para lo que viene después”, subrayó la banda al explicar que la iniciativa pretende mantener el respaldo a largo plazo y no limitarse a una respuesta inmediata.

El mensaje concluyó con una invitación para que más personas se sumen al esfuerzo solidario y sigan las actividades de la fundación.

“Somos gente talentosa, creativa y capaz. Y en momentos como este, todo ese talento, alcance y capacidad pueden convertirse en acción. Sigamos aportando, donando, compartiendo y poniendo lo que sabemos hacer al servicio de Venezuela. Sigan a @fundacionelafter. Esto apenas comienza y vamos a necesitar de todos”, manifestó Rawayana.

Asimismo, el grupo informó que el proceso para recibir donaciones comenzará a partir del 15 de agosto, fecha desde la cual espera fortalecer los recursos destinados a las comunidades afectadas por los terremotos.

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