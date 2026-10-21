Rusia libera al estadounidense Stephen Hubbard tras permanecer cuatro años en prisión
Trump aseguró que la liberación no implicó un intercambio de prisioneros, pero, señaló que coincide con el reciente levantamiento de sanciones a Rusia
El estadounidense Stephen Hubbard, encarcelado en Rusia desde 2022 por acusaciones de actuar como mercenario en Ucrania, fue liberado tras gestiones diplomáticas directas entre Estados Unidos y el gobierno ruso.
“Acaba de salir de prisión, a petición del presidente Donald J. Trump, quien se lo pidió directamente al presidente Vladimir Putin en una conversación telefónica la semana pasada. Stephen está de camino a casa y pronto estará con su familia”, confirmó el presidente Donald Trump a través de Truth Social.
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