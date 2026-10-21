Thibaut Courtois reveló que fue expulsado del grupo de WhatsApp de la selección de Bélgica

El guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois abordó con naturalidad y optimismo su situación internacional en una entrevista concedida a la plataforma DAZN.

El portero belga de 34 años confirmó que ya no forma parte del chat de WhatsApp de los futbolistas de la selección de Bélgica, aunque restó trascendencia al hecho argumentando que se trataba de un canal de avisos informativos y confirmó que mantiene el contacto fluido con varios de sus compañeros de vestuario.

El internacional en 115 ocasiones reveló que, tras replantearse su retirada internacional motivado por el gran ambiente vivido durante el Mundial de 2026, donde Bélgica alcanzó los cuartos de final antes de caer frente a España, le ofreció al nuevo seleccionador, el neerlandés Mark van Bommel, su disposición para regresar en la convocatoria de noviembre.

Courtois dejó claro que no exige la titularidad: “Nadie tiene por qué garantizarme un puesto de titular. Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt o Mike Penders han trabajado bien y el seleccionador prefiere jugar con ellos, no hay ningún problema”.

En la misma intervención, Courtois trasladó tranquilidad al madridismo respecto a su continuidad en el Santiago Bernabéu. Con contrato vigente hasta junio de 2027, el arquero belga anticipó que espera cerrar pronto su renovación con el club blanco a falta de ultimar detalles menores con su padre y su representante. “Quiero quedarme aquí mucho tiempo y hago todo lo posible para conseguirlo”, remató el guardameta.

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